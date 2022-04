Giovinazzo C5, trasferta a Catanzaro dopo la sosta pasquale

Trasferta delicata quella di Catanzaro che ilè chiamata ad affrontare all'indomani della sosta pasquale.È il match più interessante che la ventiquattresima giornata propone perché per i calabresi rappresenta una ghiotta occasione per qualificarsi ai play-off, mentre per i biancoverdi sono tre punti - in caso di vittoria - che consentirebbero di consolidare la seconda posizione in classifica.I giallorossi di casa non disputano una gara ufficiale dal 19 marzo quando hanno vinto a Cassano e dopo un inizio di campionato stentato si sono rilanciati nel girone di ritorno riuscendo a scalare la classifica grazie agli innesti di Vinicinho e Barbosa. I responsabili tecnicinon hanno squalificati e possono contare sull'intera rosa a disposizione.Questa settimana è stato, componente dello staff tecnico e fresco dell'abilitazione di allenatore di calcio a 5 di primo livello, a presentare la partita. «La gara con il Catanzaro è una tappa importante per questo finale di campionato. Match difficile come ha dimostrato il pareggio sofferto in casa all'andata, contro una squadra ben organizzata. Andremo lì per giocarcela fino all'ultimo minuto come abbiamo sempre fatto».«Per quanto mi riguarda - ha proseguito Leone - poter lavorare con tecnici comedi grande esperienza e capacità mi è servito parecchio per poter raggiungere l'obiettivo di ottenere l'abilitazione ad allenatore di calcio a 5 di primo livello».La gara contro il Catanzaro avrà inizio alle ore 15.00, sabato pomeriggio, presso il Palazzetto dello Sport "Stefano Gallo".