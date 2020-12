Giovinazzo C5: rinviata la gara sul campo della Tenax Castelfidardo

È arrivata ieri sera l'ufficialità dellaper il rinvio di quattro match dell'ottava giornata del girone C di serie A2 a causa di contagi da. E così il Cassano non ospiterà il Cobà, Capurso enon renderanno visita a Gubbio e, non si giocherà la gara tra Buldog Lucrezia e Cus Molise.I biancoverdi di mistertorneranno in campo sabato 12 dicembre, alle ore 16.00, nell'ultima gara casalinga del 2020, quando al PalaPansini arriverà la Vis Gubbio, in attesa del nuovo, il testo che regolamenterà gli allenamenti e le partite ufficiali. Norme che introducono l'effettuazione settimanale di testa antigienici in vista dell'impegno agonistico del weekend, test da eseguire entroNel nuovo Protocollo vengono riportati i procedimenti da seguire nel caso di, che sarà riconosciuto qualora l'esito dell'esame - che dovrà essere eseguito dal medico sociale - stabilisca la positività conclamata o la debole positività dei soggetti testati. In questo caso è richiesta l'effettuazione di un. La raccolta del campione biologico deve essere comunque effettuata da personale medico o paramedico formato.L'analisi e la refertazione dei test antigenici dovranno essere svolte da una struttura sanitaria con regolare autorizzazione regionale. Il testo puntualizza anche i criteri per la determinazione deie i comportamenti da tenere nel caso si venissero a riscontrare queste circostanze.