Giovinazzo C5 pronto all’esordio con l’Ortona. Bernardo: «Ci arriviamo bene»

«All'esordio in casa ci arriviamo bene, abbiamo fatto una preparazione ottima», ha raccontato, allenatore delche sabato pomeriggio alle ore 16.00 riceverà la, nel primo turno del girone B del campionato di serie A2 Elite.I biancoverdi del presidente Carlucci scenderanno in campo sul parquet del PalaPansini dopo oltre un mese di lavoro «in cui, rispetto all'anno passato - ha proseguito l'allenatore campano - non abbiamo avuto grossi problemi di infortuni o di campo e tutti i giocatori, a parte Mongelli che si è dovuto fermare per un paio di settimane, hanno potuto lavorare al meglio grazie alle direttive dello strength and conditioning coach» che compone lo staff con il collaboratore tecnico, alias, e il preparatore dei portieriI giovinazzesi, privi di(out per squalifica), affronteranno la squadra allenata da Morena e che, oltre al portiere brasiliano, vanta in rosa ben due ex di turno: il brasiliano(arrivato a Giovinazzo a dicembre 2018) e l'ucraino(marzo 2021). Per i biancoverdi quello di domani pomeriggio sarà il debutto in A2 Elite: «Siamo riusciti a lavorare al meglio - ha continuato Bernardo - e i nuovi giocatori si sono integrati benissimo nel gruppo squadra. Vedo tanto entusiasmo tra loro e questo non può che farmi pensare sempre in modo positivo: li ringrazio per la dedizione al lavoro e confido che sarà sempre cosi per tutta la stagione sportiva perché se c'è voglia di sacrificio e dedizione risulta tutto più divertente e semplice».Ma che girone sarà? «È difficile fare previsioni - ha risposto l'allenatore -, ci sono stati tanti cambiamenti nelle squadre che partecipano e quindi anche dei roster, mi risulta difficile fare previsioni sul torneo: anche se abbiamo mantenuto il blocco storico abbiamoche devono avere anche il tempo di ambientarsi e di conoscere sempre più le dinamiche del campionato e della nostra storica società. In questo momento so solo che sento di avere una squadra quadrata che sa quello che deve fare - ha concluso Bernardo - e questa è la cosa più importante almeno in questa prima parte di campionato:».