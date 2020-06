Giovinazzo C5, preso il nuovo portiere: ecco Genchi

è il nuovo portiere del. Dopo l'addio di Giuseppe Di Ciaula, il direttore generaleè intervenuto con tempestività sul mercato per trovare un sostituto affidabile alla corte del presidenteIl nuovo estremo difensore nativo di Bari, classe '84, vantamesse da parte con le maglie di(in serie C1),(per un quadriennio, dalla serie C2 alla vittoria del campionato di serie C1),(in serie C1),(primo posto in serie C2 e successiva annata in serie C1),(in serie C1) e, lo scorso anno,(sempre in serie C1).Un portiere, dunque, di sicuro affidamento a disposizione del nuovo tecnico, «cone che predilige - le sue prime parole - l'uno contro uno al limite dell'area». Genchi ha sempre militato fra i campionati regionali di serie C1 e C2, bissando ad Adelfia il primo posto conquistato a Cassano: «Sì, è vero,in quanto - spiega l'atleta 35enne - sono assolutamente consapevole dei miei mezzi e sicuramente, con l'esperienza del preparatore dei portieri, lavoreremo al meglio per poter far sì che il nostro reparto possa dire la propria».Per Genchi, inoltre, «è motivo di orgoglio far parte di una società ambiziosa e sicuramente di una piazza importante come quella di Giovinazzo. Personalmente - racconta -, ho lavorato tanto nel corso degli anni per raggiungere determinati traguardi ed obiettivi, riuscendo a togliermi delle soddisfazioni a livello agonistico. La mia prerogativa da portiere di futsal è quella di non mollare mai e di lavorare sodo in allenamento senza trascurare alcun dettaglio:».Genchi, dunque, sarà il nuovo portiere del Giovinazzo C5: «e composto da un roster di altissimo livello, quindi - prosegue - quando mi è stato presentato il progetto non ho potuto che essere entusiasta nell'accettarlo. E come ogni società seria che si rispetti ha chiesto sin dal primo momento, tutti presupposti che, da parte mia, non mancano in quanto sono le basi sulle quali ho costruito, in questi anni, la mia esperienza».Gli obiettivi di Genchi? «Quelli di dare il massimo, come sempre, e di migliorare - conclude il nuovo portiere biancoverde - al fine».