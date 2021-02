Giovinazzo C5 orgoglioso, ko a testa alta sul campo del Futsal Cobà

Iltorna da Porto San Giorgio con un pesante, ma solo nel punteggio,: secondo disco rosso in appena tre giorni per gli uomini dial cospetto di un collettivo, quello del, esecutore di una pena fin troppo severa per i biancoverdi al di là della cifra tecnica superiore espressa dalla terza forza del girone C di serie A2.S'inizia. E chi si aspettava una gara a senso unico verso Di Capua è subito servito: c'è partita al PalaSavelli, eccome. E il primo a sporcarsi i guanti è il suo collega Fiuza, reattivo in avvio su Ferreira Praciano. L'1-0 di, però, è una autentica mazzata per gli ospiti, privi di Alves, Mongelli e Roselli (il primo squalificato, gli altri due indisponibili) che ci mettono un bel po' per rialzarsi.Pesano le minacce di Manfroi, fermate da Di Capua, e quelle di Persec, entrambe lontano dallo specchio. Ma l'avvio del match, dopo il gol, produce una pronta reazione del Giovinazzo: i biancoverdi, dopo aver preso le misure, affondano i colpi con Restaino, Gualtieri Conçalves, Ferreira Praciano e ancora Restaino, sui quali si supera Fiuza.Il finale di tempo, però, è del Futsal Cobà: il tentativo di Sgolastra si spegne sul fondo, quello di Borsato è fermato in uscita da Di Capua. Al 20' è 1-0. Due squilli per parte in avvio di ripresa: Gualtieri Conçalves da un lato, Manfroi dall'altro.Poi sale in cattedra il solito, acquisto estivo azzeccatissimo. Ardore, passione, corsa e tanta applicazione sul campo da gioco, simbolo di un Giovinazzo che ha un cuore più forte, più pulsante e più coraggioso dell'inimmaginabile. Si getta in avanti e con la sola forza d'urto si guadagna l'occasione per l'1-1: dopo un primo sinistro ribattuto, Restaino, al sesto gol stagionale, la mette dove nemmeno super Fiuza può arrivare. Pareggio!Il quintetto di casa, però, riparte e colleziona occasioni da rete: Persec si gira ma non inquadra il bersaglio grosso. Stessa sorte per le conclusioni di Bernardez Lopez e De Araujo. Il Giovinazzo soffre un po' di più, il Futsal Cobà aumenta i giri del motore e si riporta in avanti con la rete - addirittura di testa - di, autore di una doppietta: 2-1.Ferreira Praciano suona la carica (Fiuza allontana la minaccia), poi i giovinazzesi cedono nuovamente: il gol del 3-1 lo segna, mentre Restaino corre sul parquet nelle vesti di quinto di movimento. La mossa non porta i frutti sperati, anche perché, a porta vuota, chiude i conti gonfiando la rete del definitivo 4-1.Non è pomeriggio per, tornato in Puglia con un passivo troppo pesante per quello che si è visto in campo e la cui dimensione, nella seconda categoria nazionale, resta al piano inferiore rispetto all'attico occupato dal Futsal Cobà.