Giovinazzo C5, in uscita anche Angiulli

In attesa del consiglio direttivo della, convocato per il prossimo 30 giugno (all'ordine del giorno, fra gli altri punti, la delibera sull'attività sportiva per la stagione 2020/2021, ndr), ilsi è gettato a capofitto sul mercato, in particolare quello in uscita.Nella lista dei partenti, ovvero di quelli che non rientrano nei piani del club in vista della prossima stagione, c'è anche, ala-pivot giunto durante l'ultima sessione invernale del mercato dal Futsal Bisceglie. «Sono stato onorato di aver fatto parte, seppur per breve tempo - afferma l'atleta classe '95 - della storia di questo grande club e di aver lottato al fianco dei miei ormai ex compagni di squadra per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, purtroppo sfumato nel momento più importante a causa dell'emergenza Coronavirus».L'ex biancoverde, cresciuto nella Salinis, in serie A2, vanta anche: la sua crescita costante lo ha portato ad essere selezionato, nel 2017, dal commissario tecnico. Il suo futuro sarà lontano da qui: «Ringrazio il presidente, la società, i dirigenti, l'allenatore, i miei compagni di squadra ed i tifosi - termina Angiulli - per avermi fatto sentire a casa sin dal primo giorno. Al Giovinazzo C5 auguro il meglio perché».Nel ringraziarlo delle prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Giovinazzo C5 augura all'atleta Carlo Angiulli, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - dice il diesse- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».