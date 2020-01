Giovinazzo C5, il finale è thrilling. Vince a 6 secondi dal 40'

Di tutto, di più. In fondo alla gara del PalaRoma, segnata dalla doppia rimonta dei padroni di casa, ilviene a capo del Real Dem e colleziona la sesta vittoria consecutiva: è ildi, a, a decidere la sfida di Montesilvano.Gioia infinita degli ospiti di, padroni di casa inviperiti per l'espulsione di. Insomma, fortuna e carattere. E i segnali che sono arrivati dagli ultimi minuti delle gare con la(4-3 di Alves con i biancoverdi addirittura in inferiorità numerica) e con il(3-4 di Alvaralhão dos Santos praticamente a fil di sirena) sono assai confortanti per l'allenatore.Il Giovinazzo C5, privo dello squalificato Mongelli, passa al primo vero affondo (diil gol dello 0-1) e spreca l'occasione del raddoppio: il tiro libero calciato da Alvaralhão dos Santos è deviato in corner dall'ex Casati. Il grigio Real Dem, dal canto suo, per lunghi minuti incapace di produrre ripartenze veloci, si rende pericoloso con Yamada, al quale si oppone un ottimo Di Ciaula.I biancoverdi patiscono il ritmo crescente dei padroni di casa, col passare dei minuti sempre più consapevoli della propria forza, ma Di Ciaula sbarra nuovamente la strada, stavolta all'immortale Schurtz, e mantiene inviolata la propria porta sino all'intervallo, agli archivi col punteggio di 0-1. Al rientro in campo il Giovinazzo C5 preme sull'acceleratore, vola sul pesante 0-2 con, su assist di Alvaralhão dos Santos, e va vicinissimo al tris con Piscitelli, ma Casati si supera.Ma ad un certo puntodapprima accorcia le distanze al termine di un'azione personale (1-2), poi, raccolto l'ennesimo pallone, serveche apre il piattone e fa 2-2. La partita, tornata nuovamente in equilibrio, decolla definitivamente: al gol di, che sigla il 2-3, replica, autore del 3-3, mentre Di Ciaula da un lato, e Casati dall'altro, abbassano le rispettive saracinesche sui tentativi verso lo specchio di Yamada e Alves.La concitazione finale, intanto, gioca un brutto scherzo ache, già ammonito, si fa espellere (contestatissimo rosso per lui). A 6 secondi dall'ultima sirena, sfruttando l'uomo in più,trova il tesoro che cercava con il suo destro vincente all'ultimo assalto:. Sul PalaRoma cala il silenzio, mentre le urla dei tifosi biancoverdi e la gioia dei giocatori giovinazzesi in mezzo al campo riecheggeranno a lungo nel pomeriggio di Montesilvano.Dopo il 5-3 alla Polisportiva Torremaggiore, il Giovinazzo C5, corsaro sul campo del Real Dem, è riuscito a rimediare altri punti pesanti nel finale di partita. Punti che non bastano per arrampicarsi in vetta al girone G di serie B, ma se non altro permettono di rimanere incollati alla capolista