Giovinazzo C5, Grassi: «Giochiamo indipendentemente dall’avversario»

Miki Grassi, allenatore del Giovinazzo C5, è sereno.Nonostante l'assenza di agonismo (l'ultima gara disputata dai biancoverdi risale al 7 novembre scorso, a Manfredonia), nonostante la decurtazione dei primi tre punti stagionali conquistati nel raggruppamento C (quelli ottenuti a tavolino con la Virtus Rutigliano), nonostante la sua squadra, adesso con un solo punto in cascina,«L'impatto è stato quello che ci aspettavamo, di sicuro non siamo stati aiutati da un calendario facile in una A2 tutt'altro che semplice. Ma la squadra - ragiona il tecnico -, e un po' a detta di tutti,. Anzi, direi che i quattro punti sono pochini, se si valuta la vittoria a tavolino contro la Virtus Rutigliano», prima che la formazione granata sventolasse la bandiera bianca in particolar modo per le vicende relative al Covid-19.A Giovinazzo quanto sta incidendo la pandemia sulla gestione dello spogliatoio e sull'organizzazione delle gare? «Purtroppo il rinvio delle gare ufficiali - risponde Grassi -: in testa alla classifica, infatti, ci sono le squadre che hanno avuto più continuità nelle gare e non solo per il valore delle stesse».Oggi pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00, al PalaPansini arriverà la, quarta forza del torneo, e che nelle ultime due gare disputate ha raccolto altrettante vittorie. «Sì, ma- spiega Grassi -. Noi lavoriamo costantemente in settimana, cercando di crescere passo dopo passo e di aggiungere qualcosa laddove pecchiamo. La Vis Gubbio è una bella squadra, che segna molto (è il terzo attacco del girone, nda), ma, come detto prima, anche loro non hanno giocato con continuità».Tre partite giocate ed altrettante, oltre ai recuperi, da disputare prima del giro di boa. Sinora è mancata la continuità agonistica, ma questo Giovinazzo C5 è completo oppure no? «Con la società siamo in sintonia su tutto. Avremo poi tempo per pensare ad altro, qualora ce ne fosse bisogno, ma ora - ammette l'allenatore -».«La squadra, nelle tre gare sin qui disputate, è mancata solo nel risultato e nelle occasioni create, non nel gioco. Sì,, questo è vero, ma stiamo lavorando anche su quell'aspetto», conclude Grassi.