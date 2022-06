Giovinazzo C5, Ferreira Praciano: rinnovo pronto sino al 2023

dà l'annuncio nel secondo lunedì di giugno, mentre Giovinazzo attende l'esito della competizione elettorale. In sintesi: «ha dimostrato tutto quello che doveva dimostrare - le parole del diesse biancoverde -. Ha un talento straordinario e il rinnovo era davvero scontato».L'intesa, già sottoscritta, sarà fino al. «Ho detto sì per il terzo anno consecutivo - le parole del laterale offensivo brasiliano - perché questa società, che lavora con competenza, si è rivelata una famiglia, la mia famiglia, e sono molto felice di rinnovare il vincolo sportivo che mi legherà ancora una volta a questo club con cui ho vissuto momenti belli come la qualificazione alla, senza dimenticare i play-off».L'atleta nativo di Fortaleza, classe '80, ha il suo curriculum sportivo infarcito di sterminati titoli e gol a grappoli: ha giocato in Brasile, in Portogallo, persino in Cina. Padronanza tecnica, strapotere fisico, gestione delle dinamiche difensive e propensione al gol:, arrivando ad essere il vice capocannoniere del girone D di serie A2.I ringraziamenti: «Voglio innanzitutto ringraziare il presidente Carlucci per la fiducia nel mio lavoro, oltre al direttore sportivo Lasorsa, a tutti i dirigenti e allo staff tecnico», prosegue Ferreira Praciano che in due anni ha convinto tutti.«Prometto di ripagare sul campo la fiducia della società con tanto lavoro e dedizione per raggiungere gli obiettivi sperati. Infine, un grazie ai tifosi di Giovinazzo pernei confronti del mio lavoro. Io e la mia famiglia - termina - ci siamo sentiti davvero ancora».L'idea che esce dal club è quella di iniziare, dopo le conferme diun nuovo, lungo, ciclo. Vincente ancora meglio.