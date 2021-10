Giovinazzo C5, debutto da urlo: 10-1 all’Ispica, poker di Alves

, oltre alle reti di Bellaver, Saponara e Zago), debutto da urlo e con il vestito delle serate migliori. Icon l'infermeria piena (out Di Capua, Mongelli, Restaino e anche Ferreira Praciano) asfalta l'all'esordio nel girone D di serie A2, dando spettacolo e conquistando il primo hurrà stagionale.La squadra diche schiera Binetti, Menini, Piscitelli e Saponara davanti a Genchi parte meglio con Menini che scheggia la traversa eche si avventa in area su un assist da destra di Binetti e gira in rete: è 1-0. Ci vuole un Nazario più che attento per tenere sul pezzo la matricola siciliana.E dove non arriva lui ci pensano i biancoverdi a sprecare occasioni a raffica con Zago (anticipato in extremis da Corallo), Binetti (conclusione alta) e Piscitelli (pallonetto oltre la traversa). E come recita la classica legge del calcio, adattata anche al futsal, "gol sbagliato, gol subito", il quintetto dell'allenatore-giocatore Mittelman (46 anni e non sentirli, nda) punisce subito i giovinazzesi con: 1-1 e gara nuovamente in perfetto equilibrio.I padroni di casa, però, non ci mettono molto a carburare:, che incrocia sul palo più lontano, mette la freccia (2-1), Genchi chiude la porta a Nimo, Piscitelli manda il destro a scheggiare la traversa,si adatta al palcoscenico in cui si esibisce inventando un gol da favola: un destro da fuori area che toglie la polvere dall'incrocio dei pali. Al riposo è 3-1.A mettere una pietra tombale alla partita col gol del 4-1, ad inizio ripresa, è(destro al volo su assist di Binetti), mentre Genchi è attento su Ficili e Corallo in rapida successione. Zago, dopo aver superato dribblato chiunque, viene stoppato sulla linea di porta da Mittelman, Roselli dalla traversa, ma il Giovinazzo esonda lo stesso con la magica triangolazione Alves-Saponara-che non lascia scampo a Nazario: 5-1.L'Arcobaleno Ispica, neopromossa, non riesce proprio a prendere le misure al quintetto di casa, i palloni utili per i biancoverdi aumentano e, di conseguenza, anche i problemi per la retroguardia ospite., lì davanti, non perdona e fa 6-1, nonostante il tentativo di Mittelman - in Puglia, da atleta, ha militato in serie A2 con lo Sport Five Putignano - di costruire degli argini e la disperata carta del quinto di movimento con Ficili.Il tempo di rimettere palla a centrocampo e anchepartecipa alla festa (7-1), prima del poker di(8-1), del gol di(9-1), su invito di Binetti, e del sigillo conclusivo di(10-1), autore di una tripletta.Mancano ancora 142 secondi all'ultima sirena, ma il Giovinazzo lentamente toglie il piede dal pedale dell'acceleratore e, al triplice fischio, festeggia il primo successo stagionale.. Chapeau.