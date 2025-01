Giovinazzo C5, cercasi continuità: col Mascalucia a caccia del bis di vittorie

Ilva a caccia del secondo successo di fila. L'occasione, sabato pomeriggio in casa, arriva contro il, comune di oltre 31mila abitanti in provincia di Catania: con i tre punti il club del presidentesi tirerebbe fuori dalla zona rossa del raggruppamento B di serie A2 Elite.I biancoverdi, reduci da tre risultati utili consecutivi (due ics e una vittoria sul campo della Tombesi Ortona) vogliono il bottino pieno che rappresenterebbe tanto: con due successi e ben quattro risultati positivi di fila si avrebbe la prova di una continuità finalmente ritrovata.Continuità sconosciuta sinora che i giovinazzesi, a caccia di un passo regolare, sperano di poter inanellare dopo la vittoria sul campo del fanalino di coda: «A Ortona abbiamo conquistato una vittoria importante che ci fa riacquisire fiducia - ha dettoautore di una tripletta -. Sono felice sia per essermi sbloccato, sia per Divanei perché credo ci possa dare una grande mano».Ora il Mascalucia, matricola per la categoria dopo la promozione ottenuta lo scorso anno: i siciliani, unica squadra a non conoscere mezze misure (5 vittorie e 8 sconfitte, nessun pari sinora) è reduce dal ko interno con il Cus Molise.L'organico del tecnico Incantasciato, privo del portiere Danek e del laterale Turek (entrambi hanno lasciato il club a Natale), è formato da soli atleti italiani: su tutti il capitano Longo, autore di 7 reti, seguito dal laterale Marletta (6 gol) e dal centrale D'Arrigo (5 gol).Quella contro la squadra isolana, che insegue i pugliesi con un solo punto di ritardo, «sarà una partita molto difficile contro una squadra affamata di punti - ha detto ancora Fanfulla -, ma dobbiamo dare continuità alla vittoria di Ortona e», a 16 punti in condominio con la Roma C5 e con un ritardo di 6 punti dal quinto posto, l'ultimo utile per i play-off.L'appuntamento è per questo pomeriggio al PalaPansini, il fischio d'inizio è fissato alle ore 16.00.