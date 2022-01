Giovinazzo C5, attenzione ai facili entusiasmi contro l'Ispica

Smaltiti gli entusiasmi naturali dopo la fondamentale vittoria cercata sudata ed ottenuta a Regalbuto, ilè chiamato ad un'altra trasferta in Sicilia contro l'che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica, nel girone D di serie A2, con 7 punti.Ma non inganni la classifica dei padroni di casa che nel mercato invernale si sono rafforzati cambiando qualche elemento della rosa ed elevando il tasso tecnico. L'arrivo didalla Futura e diha dato subito i suoi frutti con la vittoria ottenuta con l'Atletico Cassano sul campo dei pellicani nell'ultima partita disputata dagli isolani, anche se contro i pugliesi dovranno fare a meno del loro giocatore-allenatore, squalificato.Sarà una squadra locale diversa da quella vista al PalaPansini nella prima giornata di andata, terminata per 10-1 per i ragazzi di, che conoscono benissimo le insidie nascoste di determinati incontri soprattutto dal punto di vista della concentrazione.Un match reso ancor più difficile dalle squalifiche, per una giornata, comminate dal giudice sportivo ai biancoverdi, il primo espulso a Regalbuto e il secondo ammonito, ma già diffidato.Sarà perciò necessario chiedere qualche minuto in più a qualche giocatore che finora non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, uno fra tuttiche ha parlato questa settimana: «La partita di Regalbuto ha mostrato la coesione di questo gruppo, in campo infatti ci aiutiamo molto l'uno con l'altro».«Personalmente, sino ad ora, ho segnato poco anche per guai muscolari che mi hanno condizionato e per un pivot non trovare spesso il gol è una sofferenza; ma è anche vero che gioco spesso in appoggio ai miei compagni che vanno a rete svolgendo quindi un lavoro più oscuro». L'incontro sarà disputato al PalaTricomi di Rosolini, in provincia di Siracusa. Si gioca questa sera alle ore 20.30.