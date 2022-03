Giovinazzo C5, ancora un match impegnativo. Arriva il Cosenza

Deve smaltire in fretta, il, il ricordo dei meritatissimi festeggiamenti seguiti alla qualificazione allain programma a Policoro il 2 e il 3 aprile prossimi. Ma non è stato facile superare un Regalbuto organizzato che è uscito dal PalaPansini a testa altissima dopo aver disputato un match equilibrato che è stato deciso solo negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare.Il calendario, quindi, propone subito un altro incontro di altissima classifica visto che a scendere sul parquet di viale Moro sarà ilche è distanziato di un solo punto dai biancoverdi che occupano la terza posizione proprio alle spalle dei calabresi. Le formazioni si conoscono benissimo perché si sono incrociate all'andata quando pareggiarono e in Coppa Italia conclusasi con il successo del Giovinazzo per 2-5.La posta in palio è alta perché in gioco c'è una posizione di prestigio nella disputa dei play-off, considerato che ormai entrambe le squadre possono ritenersi qualificate. I cosentini che sabato scorso hanno sconfitto il Catanzaro per 3-2, saranno disposti a riprendersi in campionato ciò che hanno perso in Coppa, affidandosi a gente di assoluto valore come Grandinetti finora a rete per 15 volte, Fedele e l'exNon farà parte della partita, per i padroni di casa, lo squalificatoma tornahe in Coppa Italia ha mostrato di che pasta è fatto. Una piacevole novità: fra i convocati, dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per l'intero girone d'andata,A parlare, questa settimana, è stato il responsabile tecnicodopo aver raggiunto uno degli obiettivi stagionali della formazione del presidente«Sapevamo delle difficoltà che ci aspettavano mercoledì scorso perché era una finale con una delle migliori squadre del girone D. La sofferenza della partita ha dimostrato quanto le nostre aspettative non fossero infondate, ma eravamo consapevoli delle nostre forze.«I ragazzi hanno risposto come sanno e si meritano una soddisfazione del genere soprattutto per i sacrifici che stanno facendo. Con il Cosenza - ha concluso Foletto - vogliamo far bene anche se ci siamo allenati poco e sappiamo la qualità dei nostri avversari, ma sono fiducioso come sempre».Questo pomeriggio alle ore 16.00 al PalaPansini i biancoverdi attendono lo stesso pubblico che mercoledì ha mostrato di essere ancora una volta il sesto uomo in campo.