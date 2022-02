Giovinazzo C5 a vele spiegate: altro derby a Capurso

Dopo l'ennesima partita al cardiopalma che ilha fatto vivere ai propri tifosi mercoledì sera nella gara di recupero contro il Bovalino, non c'è molto tempo per ricaricare le pile e rituffarsi nel prossimo impegno esterno per poter difendere un secondo posto prezioso.La trasferta nella vicina Capurso contro i Bulldog è insidiosa innanzitutto per il rispettabile roster dei padroni di casa ma anche per verificare la tenuta atletica dei ragazzi del presidentedopo gli impegni ravvicinati di questa settimana con tre partite in sette giorni.I biancorossi di casa, che sabato scorso hanno perso di misura a Catanzaro, non navigano in acque tranquille perché sono in piena lotta retrocessione con 15 punti e pur contando su elementi di caratura come l'ex nazionale Leggiero e l'ex di turno Di Ciaula dovranno fare a meno di Dammacco appiedato dal giudice sportivo.I responsabili tecnicipotranno contare nuovamente suche ha scontato il turno di squalifica rimediato con il Melilli e faranno affidamento anche sull'undertra i pali che mercoledì ha giocato per l'intero match contro il Bovalino dimostrando di essere una certezza.Ed è proprio il portiere classe '05, chiamato a sostituire, ci ha detto in proposito che «esordire a 16 anni in prima squadra in un campionato di serie A2 è stato emozionante, ma al contempo non facile in considerazione anche del peso specifico di questa squadra. Non nascondo che non tutto sia andato per il verso giusto mercoledì scorso perché ci sono stati molti momenti di difficoltà superati dalla grandezza della squadra che mi ha riportato in partita dal punto di vista psicologico.che mi suggerisce sempre consigli preziosi anche perché lui è stato il mio primo allenatore sin da piccolo».Al PalaLivatino, oggi pomeriggio alle ore 16.00, sarà facilmente prevedibile assistere ad una gara che riserverà sicuramente divertimento sino all'ultimo secondo di gioco come di consueto quando è di scena il Giovinazzo C5.