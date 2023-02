Ginnastica Ritmica Iris quarta all’esordio in C Gold

Si chiude ad un passo dal podio la prima prova dellanel campionato di Serie C Gold che ha avuto luogo a Serravalle (San Marino) nella giornata di sabato scorso.Al Multieventi Sport Domus l'Iris ha chiuso con il punteggio complessivo di 91.100 dopo le prove dial cerchio (22.100),con la palla (23.400),alle clavette (23.650) eal nastro (22.950).Un risultato che assume ancor più valore per i tecnici accompagnatori, visto che si tratta della primissima esperienza sulla pedana di Serie C per le ginnaste. Iris, quindi, quarta nella zona tecnica 4 che ha visto ai nastri di partenza 21 compagini provenienti da Campania, Molise, Calabria e Sicilia, oltre alla Puglia.Vittoria di tappa per la Gymnasium Ginnastica (99.600), seconda Kines (95.900), terzo gradino del podio per la Fenix Ginnastica (93.850). Prossimo appuntamento previsto per l'11 e 12 di marzo in quel di Roma.