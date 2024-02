Ginnastica Iris impegnata nel fine settimana a Galatina

Atlete in pedana per la seconda prova regionale del Torneo Gold Italia e del Campionato di Squadra Allieve Gold

Sarà ancora una volta il Pala Olimpia SBV di Galatina ad ospitare la seconda prova regionale del Torneo Gold Italia e del Campionato di Squadra Allieve Gold, prevista per domenica 11 febbraio a partire dalle ore 9 ed organizzata dalla società salentina ASD GalaGym.A scendere in pedana per l'Iris in questa seconda prova regionale saranno le biscegliesi Irene Porcelli (Allieva 2), Emma Di Liddo (Junior 2), Cristina Bianco (Junior 3) e Arianna De Feudis (Senior), la giovinazzese Irene Carbonara (Senior), la capursese Flavia Cassano, la barlettana Raffaella Caporusso e la salentina Giorgia Maruccia (Junior 1), la molfettese Anna De Candia (Junior 3), e la bitontina Silvana De Santis (Senior).Il team in partenza per la seconda prova del Torneo Gold sarà guidata dalle istruttrici Maddalena Carrieri e Dalila Losito.