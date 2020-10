Festa Iris, centrata la permanenza in serie A1

Un risultato importante per il sodalizio presieduto da Nico Di Liddo e per il movimento pugliese

Al termine della terza prova del campionato nazionale di serie A1 di ginnastica ritmica, disputatosi sabato scorso, l'centra la permanenza al termine di una stagione lunga, travagliata e caratterizzata da un evento senza precedenti nella storia recente, come la pandemia da Covid-19.La compagine pugliese al Pala BancoDesio porta a casa il decimo posto nella terza prova.alla fune ottiene unporta a casa unal cerchio eal nastro. Peralla palla arriva un, mentrealle clavette ottiene un. Iris che complessivamente totalizza il punteggio diVittoria di tappa conquistata dalla Ginnastica Fabriano (107.850), davanti ad Armonia d'Abruzzo (98.100), terza l'Udinese (96.200).che nella classifica generale con il nono posto finale () centra una importante permanenza in serie A1.Alla Final Six, prevista al PalaRuffini di Torino il prossimo 24 ottobre dove si assegnerà lo scudetto 2020, ci saranno Faber Fabriano con 90 punti speciali, l'Udinese (79 punti) l'Armonia d'Abruzzo (73 punti), il Motto Viareggio (69 punti), San Giorgio '79 (65 punti) e Aurora Fano (53 punti). La tappa di Desio ha deciso, inoltre, chi retrocede in serie A2: si tratta della Virtus Giussano, Moderna Legnano e Opera Roma.Un risultato di valore in casa Iris che premia il lavoro del sodalizio presieduto da, a partire dalla responsabile tecnica, proseguendo con, senza dimenticare il contributo fondamentale di tutte le agoniste che hanno consentito, attraverso le loro prestazioni, di disputare nella prossima stagione nuovamente la