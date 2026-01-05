AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

Epifania in trasferta per l'AFP Giovinazzo 

Stasera a Grosseto l'ultimo incontro del girone d'andata

Giovinazzo - martedì 6 gennaio 2026
Torna l'hockey giocato dopo la sosta natalizia e, soprattutto, dopo i tanti cambiamenti tecnico-societari. Questa sera, alle 20.45, l'AFP Giovinazzo sarà a Grosseto per la 13esima giornata di campionato, l'ultima del girone di ritorno.
I biancoverdi saranno guidati, per una nuova prima volta, da Pino Marzella, tornato in panchina dopo poco più di un anno per l'esonero di Angelo Depalma. Nel frattempo Massimo Napoli ha ripreso il posto di Sabino Dangelico come direttore sportivo mentre Sergio Bavaro è subentrato a Vito Favuzzi come direttore generale; Dino Camporeale è tornato in società come responsabile del settore giovanile. Lo staff del Presidente Minervini ha fatto in modo che approdassero in città l'esterno Maturano e il portiere Bovo che prenderà il posto del partente Guia. I nuovi acquisti però non potranno essere schierati prima del giro di boa del torneo; tornerà però a disposizione Mura che ha scontato le due giornate di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro il Monza.
Il Circolo Pattinatori Grosseto ha perso 6-2 l'ultimo incontro del 2025 contro la capolista Trissino e nella giornata precedente era stata sconfitta anche dal Sarzana, ad interrompere il ciclo di vittorie cominciato contro il Novara e proseguito con il Forte dei Marmi, il Follonica e il Breganze. La squadra allenata da Massimo Mariotti ha finora totalizzato lo stesso numero di vittorie e di sconfitte ed è nona in classifica, a pari punti col Sarzana e a meno uno dal Follonica, per cui stasera darà tutto per aggiudicarsi l'ultimo slot per la final eight di Coppa Italia. Saavedra e compagni hanno segnato una rete in meno degli avversari di questo turno ma hanno una differenza reti negativa per un solo gol.
L'AFP invece ha perso contro il Bassano mentre aveva pareggiato, deludendo, contro il Castiglione. Con le dieci sconfitte è ferma a 4 punti ed è penultima alle spalle del Novara, per cui, anche se occorrerà un po' più di tempo per impadronirsi delle tattiche del nuovo mister, deve necessariamente invertire quanto prima la rotta per poter restare in massima serie.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo
6 gennaio 2026 Meteo Epifania, tempo variabile su Giovinazzo
"La Befana vien dall'alto ", evento annullato a Giovinazzo
5 gennaio 2026 "La Befana vien dall'alto", evento annullato a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi Annunciato l'arrivo di Maturano e del portiere Bovo al posto di Guia
AFP Giovinazzo e Pino Marzella, l'amore è tornato AFP Giovinazzo e Pino Marzella, l'amore è tornato Il tecnico di nuovo in panchina dopo un anno, riempite anche le caselle del DS e del DG
«Per dovere di verità», parla Angelo Depalma «Per dovere di verità», parla Angelo Depalma Il giorno dopo il terremoto in casa AFP,  l'allenatore esonerato fa alcune precisazioni
Terremoto nell'AFP Giovinazzo Terremoto nell'AFP Giovinazzo Esonero per il tecnico Angelo Depalma, dimissioni per Dangelico e Favuzzi, parte il toto allenatori
AFP Giovinazzo, avanti e poi giù AFP Giovinazzo, avanti e poi giù Nel PalaPansini deserto il Bassano batte i biancoverdi 6-2 in rimonta
AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse I biancoverdi chiudono l'anno senza il sostegno dei tifosi
AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale A Viareggio una buona prestazione dei biancoverdi viene vanificata da una rete negli ultimi minuti
AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio Al Pala Barsacchi ancora senza Mura squalificato
Nicola De Matteo presenta a Giovinazzo il suo primo romanzo
5 gennaio 2026 Nicola De Matteo presenta a Giovinazzo il suo primo romanzo
Il ballerino giovinazzese Giuseppe Depalo al Teatro dell'Opera di Roma
5 gennaio 2026 Il ballerino giovinazzese Giuseppe Depalo al Teatro dell'Opera di Roma
Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
4 gennaio 2026 Correnti sciroccali e nuvole nella domenica di Giovinazzo
Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania
4 gennaio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo nel ponte dell'Epifania
AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
3 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi
Torna nel centro storico di Giovinazzo l'Inferno di Dante
3 gennaio 2026 Torna nel centro storico di Giovinazzo l'Inferno di Dante
Febbraio in scena per la compagnia teatrale "U' Sciarabbálle " di Giovinazzo
3 gennaio 2026 Febbraio in scena per la compagnia teatrale "U' Sciarabbálle" di Giovinazzo
Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
2 gennaio 2026 Il messaggio social di auguri del sindaco di Giovinazzo per un buon 2026
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.