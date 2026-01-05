Epifania in trasferta per l'AFP Giovinazzo 

I biancoverdi saranno guidati, per una nuova prima volta, da Pino Marzella, tornato in panchina dopo poco più di un anno per l'esonero di Angelo Depalma. Nel frattempo Massimo Napoli ha ripreso il posto di Sabino Dangelico come direttore sportivo mentre Sergio Bavaro è subentrato a Vito Favuzzi come direttore generale; Dino Camporeale è tornato in società come responsabile del settore giovanile. Lo staff del Presidente Minervini ha fatto in modo che approdassero in città l'esterno Maturano e il portiere Bovo che prenderà il posto del partente Guia. I nuovi acquisti però non potranno essere schierati prima del giro di boa del torneo; tornerà però a disposizione Mura che ha scontato le due giornate di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro il Monza.

Il Circolo Pattinatori Grosseto ha perso 6-2 l'ultimo incontro del 2025 contro la capolista Trissino e nella giornata precedente era stata sconfitta anche dal Sarzana, ad interrompere il ciclo di vittorie cominciato contro il Novara e proseguito con il Forte dei Marmi, il Follonica e il Breganze. La squadra allenata da Massimo Mariotti ha finora totalizzato lo stesso numero di vittorie e di sconfitte ed è nona in classifica, a pari punti col Sarzana e a meno uno dal Follonica, per cui stasera darà tutto per aggiudicarsi l'ultimo slot per la final eight di Coppa Italia. Saavedra e compagni hanno segnato una rete in meno degli avversari di questo turno ma hanno una differenza reti negativa per un solo gol.

L'AFP invece ha perso contro il Bassano mentre aveva pareggiato, deludendo, contro il Castiglione. Con le dieci sconfitte è ferma a 4 punti ed è penultima alle spalle del Novara, per cui, anche se occorrerà un po' più di tempo per impadronirsi delle tattiche del nuovo mister, deve necessariamente invertire quanto prima la rotta per poter restare in massima serie.

Torna l'hockey giocato dopo la sosta natalizia e, soprattutto, dopo i tanti cambiamenti tecnico-societari. Questa sera, alle 20.45, l'AFP Giovinazzo sarà a Grosseto per la 13esima giornata di campionato, l'ultima del girone di ritorno.