Emmebi Futsal, vittoria di carattere: a Rutigliano finisce 4-8

L'vincesul rettangolo dell'Azetium Rutigliano fanalino di coda del girone A di serie C2, colleziona la seconda vittoria di fila (dopo il 6-5 all'Eraclio C5) e si rilancia alla grande: ora i biancoverdi sono a quota, in nona posizione, nella pancia della classifica, adNel quinto turno in calendario, gli ospiti dell'allenatoresono quelli previsti alla vigilia. La partita, in fase d'avvio, va a strappi. I giovinazzesi si avvicinano al gol, poi vanno in vantaggio con(0-1) e continuano a giocare, tenendo la pressione nella metà campo avversaria. Il raddoppio diè una diretta conseguenza: 0-2. Di(0-3) e di(0-4) gli altri due gol, con il team di casa che riesce a ridurre il divario (1-4), prima del gol di. Al 30' è 1-5.Si riparte, ma la gara sembra aver già preso una piega ben definita., in apertura, aumenta il pallottoliere dei suoi (1-6), i padroni di casa non ci stanno (2-6), machiude i conti con il gol del 2-7. L'Azetium, nonostante l'ultimo posto, non ha alcuna voglia di mollare, spinge e lo fa con intraprendenza e volontà, sino alla rete del 3-7. È, allora, a caricarsi la squadra sulle spalle e a chiudere il confronto: 3-8 e tripletta personale. Prima del triplice fischio, arriva il 4-8 finale.Per la formazione del presidentesi tratta della prima lontano dal PalaPansini, che porta i suoi ragazzi a ridosso delle zone nobili. Sabato 12 novembre, alle ore 16.00, appuntamento in casa. L'avversario di turno sarà il, che con i biancoverdi condivide la stessa posizione in classifica a 6 punti.