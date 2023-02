Emmebi Futsal, la rimonta non riesce: a Barletta finisce 3-2

Il turno infrasettimanale sorride all'Eraclio C5 dopo una partita tiratissima. L', sotto di tre gol, non riesce a scalfire la difesa dei padroni di casa nonostante l'impegno, una grande ripresa e i gol di. A Barletta, dunque, finisce: per i biancoverdi è il terzo stop consecutivo.Nel diciannovesimo turno del girone A di serie C2, il copione dei ragazzi dinon varia molto rispetto alle ultime uscite, con i giovinazzesi che pressano alti e provano ad affacciarsi dalle parti del quintetto di casa. Ma dura poco, giusto il tempo necessario all'Eraclio di prendere le misure e rompere gli indugi con la rete dell'1-0, punteggio che non cambierà più sino al riposo. Al rientro, la musica non muta affatto, con il team di casa che alza i giri al suo motore e vola sino al 3-0.L', sotto di tre reti, prova comunque a cambiare marcia per recuperare il gap e regala qualche occasione interessante, prima del 3-1 messo a segno da. L'Eraclio, a questo punto, accusa il colpo, perde terreno e fatica a tenere a bada i biancoverdi, che così prendono in mano le redini del gioco e vanno di nuovo in rete con, per il 3-2. L'inerzia della partita, a questo punto, pende dalla parte degli ospiti, ma a poco serve il power-play finale. Finisce 3-2.Per il club di, che ha lamentato la «poca sportività dei padroni di casa», fra offese e sputi, si tratta della terza sconfitta di fila, che lascia i giovinazzesi a quota 25 punti, superati dal Boemondo C5. Sabato 11 febbraio, sul parquet del PalaPansini, arriva il fanalino di coda. Si gioca alle ore 16.00.