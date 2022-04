Emmebi Futsal in piena emergenza: il Grimal Team ne fa 7

Arrivato al recupero della 20esima giornata in piena emergenza numerica, l'crolla con un pesanteal cospetto del Grimal Team C5, diretta concorrente della squadra biancoverde e che, con la vittoria di ieri sera sul parquet del PalaPansini, la raggiunge in classifica al quinto posto a 37 punti.Il copione del primo tempo si capisce subito con gli ospiti in possesso del pallone e i giovinazzesi che difendono e ripartono. Il vantaggio lo trova comunque la Grimal con un tiro che si infila all'incrocio dei pali, 0-1. L'Emmebi reagisce bene e dopo un paio di tiri fuori dallo specchio per un capello trova il pari conil più caparbio a voler spingere la palla in rete. Quando la frazione sembra dirigersi sull'1-1 è un errore di impostazione di Ignomiriello a spianare la strada all'1-2.Dopo l'intervallo i biancoverdi sembrano apparentemente i più vogliosi, ma così come spesso è capitato le polveri bagnate dell'attacco e le batterie scariche per la poca rotazione, non giovano per nulla. In successione e in ripartenza tutti allo stesso modo la Grimal Team comincia ad incrementare il punteggio fino all'1-5. La dea bendata non aiuta il team casa che ci prova anche con il quinto uomo a risalire la china, ma ne approfittano i barlettani per dilagare fino al definitivo 1-7.Poca la benzina rimasta nelle gambe degli atleti dell'allenatore. Bisogna cercare di recuperare qualche pedina in quanto i boys del patronsono all'inizio di un tour de force che li porterà a disputare cinque gare in sole due settimane. Sabato 16 aprile trasferta a Palo del Colle alle ore 16.00.