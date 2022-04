Emmebi Futsal, bentornata vittoria: 6-3 al Poggiorsini

L', dopo tre stop di fila, torna a sorridere, battendo 6-3 in casa il Poggiorsini C5 e tornando in quinta fila. Per la squadra del tecnicosi tratta della tredicesima vittoria della stagione e ha tutta l'aria di poter rappresentare l'inizio di una conferma della quinta posizione in vista dei play-off.Al PalaPansini, nel ventiquattresimo turno del girone A di serie C2, i padroni di casa passano in vantaggio con, ma gli ospiti pervengono subito al pari (1-1). La partita si riequilibra, ma è l'Emmebi ad avere il baricentro più spostato in avanti, finchécon un diagonale mancino mette la freccia (2-1) e, su assist di Berardi, allunga sino al punteggio parziale di 3-1. Il quintetto ospite non molla e sigla la rete del 3-2 che chiude la prima metà del match.Al rientro i giovinazzesi ipotecano la vittoria finale con(4-2), il Poggiorsini si rifà nuovamente sotto nel punteggio (4-3), ma sono dapprima(5-3) e poi, doppietta personale per lui), col sigillo del definitivo 6-3, a togliere le castagne dal fuoco. L'Emmebi, dunque, torna a festeggiare dopo tre sconfitte di fila, conquista il primo bottino pieno interno dopo un lungo periodo di secca e, complice il ko della Grimal Team a Ruvo, si riporta al quinto posto.Non c'è però tempo di riposare. Martedì 27 aprile il sodalizio del presidentetornerà in campo per il recupero del ventunesimo turno. I giovinazzesi saranno impegnati acontro ilterzo. Fischio d'inizio alle ore 21.00. Una ulteriore montagna da scalare, una vera e propria impresa da compiere.