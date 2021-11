Emmebi corsaro ad Altamura: 3-6 sull'ostico campo del Pellegrino

Il successo, sul sintetico di Altamura contro il Pellegrino, non è mai stato in discussione: avanti 0-3, l', in vantaggio addirittura di quattro gol (1-5) ha archiviato la pratica. Terza vittoria di fila per, privo di Barbolla e che ha dovuto fare i conti anche con il forfait last-minute di De Palma.Nel quinto turno del girone A di serie C2, dopo le prime fasi di possesso èa sbloccare il match: come un rapace d'aria si avventa sul pallone calciato sul palo da Ignomiriello e fa 0-1. Le iniziative dei locali non impensieriscono affatto De Liso e in 5 minuti l'Emmebi si porta sullo 0-3:trasforma magistralmente una punizione eservito da Delucia salta il portiere e realizza. Prima di tornare negli spogliatoi c'è tempo per il gol dell'1-3 del Pellegrino.Al rientro in campo,appostato sul secondo palo, segna l'1-4. Continua a macinare gioco il Giovinazzo e allunga ancora condopo l'uno-due nello stretto con Berardi (1-5). A questo punto i biancoverdi abbassano la guardia, mentre il Pellegrino riesce ad accorciare fino al 3-5. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa si giocano la carta del quinto di movimento, ma subiscono il 3-6 definitivo con la doppietta diche infila a porta spalancata.Ottima vittoria, su un campo ostico per il club di, bene le rotazioni in possesso palla, ma bisogna imparare la lezione che nel futsal non ci si può permettere mai di abbassare la guardia, neanche in vantaggio. Prossimo incontro al PalaPansini, sabato 13 novembre alle ore 16.00, contro l'