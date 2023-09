Doppio impegno regionale per le ginnaste dell’Iris

Sarà un weekend impegnativo per la, pronta a scendere in pedana oggi e domani per una due giorni di competizioni a livello regionale.Si parte con il campionato Gold Allieve, organizzato dall'associazione sportiva Colibrì in quel di Melissano, a cui prenderanno parte la capursesee la barlettana, accompagnate dal tecnico. Entrambe nate nel 2011 e appartenenti alla categoria Allieve 4, scenderanno in pedana alternandosi con i quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro.Domani, invece, sarà il turno della folta pattuglia Iris impegnata a Modugno, nel campionato individuale Silver, organizzato dall'ASD Tersicore. Per la categoria Silver LD, scenderanno in pedana le biscegliesie le giovinazzesiConcluderanno questo ricco fine settimana le ginnaste impegnate nella categoria Silver LE:. Ad accompagnare le atlete in gara ci saranno i tecnici