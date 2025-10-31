Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween

La prova di venerdì non è delle più semplici. Si giocherà nella sera di Halloween l'anticipo della sesta giornata del girone B di serie A2 Elite: il Defender Giovinazzo C5 si avvicinerà alla gara con la Lazio per sapere se arriverà il "dolcetto" o lo "scherzetto". Considerato il valore delle avversarie affrontate sinora, Gustavo Menini è rimasto soddisfatto dal comportamento della sua squadra nei primi cinque turni di campionato.«Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano - ha detto il responsabile tecnico -, 10 punti su 15 disponibili in un mese vogliono dire tanto». I biancoverdi di Carlucci sono terzi, con una lunghezza di vantaggio proprio sulla formazione capitolina: «A me piace fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita - ha detto Menini -. Dobbiamo lavorare serenamente, poi alla fine tireremo le somme».I biancoazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive: l'organico di mister Grassi si è arricchito in estate con gli arrivi del laterale-pivot argentino Nardacchione (6 reti), del portiere Fionchetti, del laterale brasiliano Marques, del pivot Chilelli, laterale venezuelano Dominguez e del centrale brasiliano Caique Da Silvia, oltre ai giovani Ferraro e Caruso.«Loro arriveranno carichi dopo la bella vittoria contro il Sulmona, sono giovani e corrono tanto - ha detto ancora Menini -, ma i miei ragazzi stanno molto bene, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale. Divanei? Lo staff sanitario sta facendo un grande lavoro per cercare di recuperarlo», ha risposto.L'appuntamento è in programma al PalaPansini venerdì 31 ottobre. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.00.