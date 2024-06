Dibenedetto non vestirà la maglia del Defender Giovinazzo C5

Non sarà biancoverde la maglia diper la prossima stagione, la 2024/25.IlC5 e l'atleta classe '01, infatti, hanno deciso di interrompere il loro rapporto di collaborazione durato un anno al termine del quale il club di Carlucci, rivolgendosi al giocatore, lo ringrazia «per quanto dato in campo e la sua correttezza con la società e i suoi compagni».Il laterale di Barletta lascia il team di misterdopo aver realizzato in serie A2 Elite dodici reti frutto delle sue capacità di puntare l'avversario e di finalizzare a rete. E lo fa ricordando «una stagione che non dimenticherò - ha detto Dibenedetto - perché ha contribuito alla mia maturazione come calciatore. Voglio ringraziare il pubblico di Giovinazzo e la società del Defender con tutto lo staff dal presidente all'ultimo dirigente per quanto hanno fatto per me.», ha concluso.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, ilaugura a, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Le nostre strade si separano - dice il diesse-, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato al nostra club e delle sue straordinarie doti che continuerà a mostrare nel futsal italiano».