Defender Giovinazzo, nel turno infrasettimanale arriva il Capurso

Turno infrasettimanale per ilche questa sera ospita ilin un derby in programma nella penultima giornata di andata del girone C del campionato di serie A2.Un match che rappresenta l'occasione, per la formazione di casa, per un pronto riscatto dopo lo scivolone di Manfredonia che ha interrotto un periodo particolarmente positivo: i biancoverdi del presidenteerano infatti reduci da ben quattro vittorie consecutive.Ma il Capurso è proprio l'avversario più scomodo in questo momento perché il team di mister, ex di turno, dopo un inizio di torneo non proprio felice anche a causa di numerosi atleti infortunati, tra cui Garofalo, ha inanellato parecchi successi negli ultimi turni.Le vittorie a Manfredonia e l'ultima a Canicattì hanno ridato ossigeno alla classifica dei Bulldog che, seppure nelle zone basse a quota 13 punti, sta risucchiando pian piano posizioni, anche grazie alla particolare prolificità di Perri, a segno 12 volte sinora, e al non trascurabile apporto dell'esperienza dell'ex Nazionale Leggiero, anche se dovranno fare a meno dello squalificato Pavone.I biancoverdi, d'altro canto, dovranno privarsi del diffidato, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata in terra sipontina, sabato scorso. Alla vigilia del match e in vista della fine del girone d'andata, quando ormai mancano due sole giornate, a parlare è stato il responsabile tecnicoin un'analisi del percorso sino ad oggi e in vista dei prossimi due match.«Dall'inizio della stagione il nostro percorso è in crescita e abbiamo progressivamente scalato le posizioni in classifica dove il Giovinazzo merita di esserci ma non significa che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ci aspettano ora due gare che per noi sono da affrontare come due finali - ha detto Faele - a cominciare da mercoledì contro il Capurso, che sta attraversando un momento di forma eccellente, e che sicuramente darà vita ama sono fiducioso nei miei uomini e nel fattore campo».Sarà una serata da vivere intensamente per i fans delquella in programma questa sera alle ore 19.00 al PalaPansini.