Defender Giovinazzo, dopo quattro vittorie arriva il ko a Manfredonia

Trentacinque giorni esatti e quattro partite dopo, in cui sono arrivate solo vittorie (contro Bovalino, Cormar Reggio Calabria, Canosa e Regalbuto), ilha perso una partita in campionato.Dal ko interno con il Benevento (1-6, lo scorso 5 novembre), alche s'impone. Ai biancoverdi del patronsuperati proprio dai sipontini e che restano a quota 20 punti, agganciati in classifica dalla Polisportiva Futura e dall'Itria, non basta la doppietta di Roselli e una prova gagliarda ad evitare la quarta sconfitta nel girone C di serie A2, la seconda lontano dal PalaPansini.A Manfredonia si comprende da subito che partita sarà il derby: focosa. Il tecnico Cundari s'affida a Pozzo a guardia dei pali con Lupoli, Mura G., Alemão e Fred a comporre il quintetto d'avvio, mentre Faele risponde con Di Capua, il rientrante Piscitelli, Ferreira Praciano, Menini e Silon Junior.Entrambe le squadre da subito si mostrano subito offensive, ma mentre nella prima frazione di gioco Pozzo cala come suo solito delle strepitose parate su Silon Junior (mancino deviato in corner), la rete di Di Capua viene violata da, al secondo gol in due gare: 1-0 al 7'.La situazione rimane la medesima (Ferreira Praciano chiama al volo d'angelo Pozzo, che si salva in corner), ma arriva ancora un gol dai padroni di casa: il sipontinospara in porta un missile da distanza impossibile: 2-0 al 13', risultato che rimarrà tale e quale, nonostante un tentativo di Ferreira Praciano smanacciato in angolo da Pozzo, sino al riposo.Nella ripresa parte forte il Defender Giovinazzo, che trova la rete con il sempre presente: 2-1 dopo soli sessanta secondi. Segue quasi un quarto d'ora di grande battaglia, occasioni da rete, il palo colpito da Lupoli e un pelo di nervosismo causato dall'importanza del derby e dal grande agonismo delle due squadre. Rompe la situazione il gol di, al 14', che nel momento del bisogno trova l'allungo decisivo con il suo secondo gol in due presenze.Carta power play calata: entra il portiere di movimento per gli ospiti (Roselli), ma il primo risultato ottenuto è un recupero dei biancocelesti, col capitanoche a porta vuota torna a segnare per il 4-1 al 14'. L'assalto però non si ferma e, da portiere di movimento, accorcia le distanze: 4-2 al 18'.Nell'ultimo minuto di assalto biancoverde, c'è invece un contropiede letale dei padroni di casa., infilandola nel sacco, aggancia Brunelli in cima alla classifica marcatori con 21 gol in stagione, ma soprattutto chiude i giochi: 5-2 il risultato finale per lo stop arrivato dopo quattro vittorie consecutive.Chiunque metterebbe la firma per veder passare un periodo altrettanto lungo, condito solo da successi, prima della prossima sconfitta.