Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria

Prima partita e primi tre punti. Ilinizia la terza esperienza di fila in serie A2 Elite nel miglior modo possibile, con una vittoria a Fasano, nel domicilio dell'. Non era mai successo alla prima giornata nel secondo campionato nazionale italiano, nel club dinon accadeva da tre anni: poker al Catanzaro, era il 2022.Questa volta, un altro poker: 2-4 il risultato finale con la doppietta di Nunes Tanke e le reti di Palumbo e Menini. Una gara, quella di venerdì sera, che non aveva fornito molti sussulti sino a 5 minuti dal termine, quando un susseguirsi di capovolgimenti di fronte, gol ed emozioni ha coinvolto il pubblico presente.Menini, privo di Di Capua, Piscitelli e Difonzo, parte con La Notte, Divanei, Menini, Dibenedetto e Nunes Tanke, mentre Convertini, senza Bruno, Laddomada e Punzi, risponde con Fusco, Ricci, Segovia, D'Aversa e Fanelli. Sono trascorsi 20 secondi dall'inizio, quando Menini spreca una bella verticalizzazione.Fanfulla è bravo nel soffiar palla e tirare, ma Fusco si fa trovare pronto, prima di ripetersi su Divanei e Nunes Tanke. Una scivolata sul secondo palo di Divanei con la risposta di Fusco e una doppia prodezza in sequenza di La Notte su Fanelli e Segovia concludono a reti bianche il primo tempo.La ripresa scorre senza grossi brividi: ci prova Fanelli a rompere gli equilibri, senza fortuna. La rete del vantaggio dell'Itria arriva da un angolo battuto da Semeraro (Antonio) che trova a centro arealibero di appoggiare il cuoio dell'1-0. La reazione degli ospiti è immediata ed è il power playche materializza il pari grazie ad un'invenzione di Divanei che lo pesca in area: 1-1.Non paghi della parità, i biancoverdi ripartono con una triangolazione Palumbo-Divanei-per l'1-2. L'Itria tenta di recuperare lo svantaggio con la carta del portiere di movimento, ma la pressione offensiva degli uomini di casa è interrotta dall'1-3 diche dalla sua area infila la porta sguarnita.Ultimo minuto:dimezza il gap (2-3), ma la pressione alta degli ospiti serve ad interrompere sul nascere l'impostazione dell'azione offensiva dell'Itria. L'intuizione è felice perché Nunes Tanke ruba palla e appoggia ala palla del 2-4 finale.