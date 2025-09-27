Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria

La squadra di Menini (anche lui a segno nel 2-4 finale) espugna Fasano. Doppietta di Nunes Tanke

Giovinazzo - sabato 27 settembre 2025 21.42
Prima partita e primi tre punti. Il Defender Giovinazzo C5 inizia la terza esperienza di fila in serie A2 Elite nel miglior modo possibile, con una vittoria a Fasano, nel domicilio dell'Itria. Non era mai successo alla prima giornata nel secondo campionato nazionale italiano, nel club di Carlucci non accadeva da tre anni: poker al Catanzaro, era il 2022.

Questa volta, un altro poker: 2-4 il risultato finale con la doppietta di Nunes Tanke e le reti di Palumbo e Menini. Una gara, quella di venerdì sera, che non aveva fornito molti sussulti sino a 5 minuti dal termine, quando un susseguirsi di capovolgimenti di fronte, gol ed emozioni ha coinvolto il pubblico presente.

Menini, privo di Di Capua, Piscitelli e Difonzo, parte con La Notte, Divanei, Menini, Dibenedetto e Nunes Tanke, mentre Convertini, senza Bruno, Laddomada e Punzi, risponde con Fusco, Ricci, Segovia, D'Aversa e Fanelli. Sono trascorsi 20 secondi dall'inizio, quando Menini spreca una bella verticalizzazione.

Fanfulla è bravo nel soffiar palla e tirare, ma Fusco si fa trovare pronto, prima di ripetersi su Divanei e Nunes Tanke. Una scivolata sul secondo palo di Divanei con la risposta di Fusco e una doppia prodezza in sequenza di La Notte su Fanelli e Segovia concludono a reti bianche il primo tempo.

La ripresa scorre senza grossi brividi: ci prova Fanelli a rompere gli equilibri, senza fortuna. La rete del vantaggio dell'Itria arriva da un angolo battuto da Semeraro (Antonio) che trova a centro area Segovia libero di appoggiare il cuoio dell'1-0. La reazione degli ospiti è immediata ed è il power play Palumbo che materializza il pari grazie ad un'invenzione di Divanei che lo pesca in area: 1-1.

Non paghi della parità, i biancoverdi ripartono con una triangolazione Palumbo-Divanei-Nunes Tanke per l'1-2. L'Itria tenta di recuperare lo svantaggio con la carta del portiere di movimento, ma la pressione offensiva degli uomini di casa è interrotta dall'1-3 di Nunes Tanke che dalla sua area infila la porta sguarnita.

Ultimo minuto: Semeraro (Antonio) dimezza il gap (2-3), ma la pressione alta degli ospiti serve ad interrompere sul nascere l'impostazione dell'azione offensiva dell'Itria. L'intuizione è felice perché Nunes Tanke ruba palla e appoggia a Menini la palla del 2-4 finale.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Fumo dalle campagne: l'approfondimento del sindaco di Giovinazzo
27 settembre 2025 Fumo dalle campagne: l'approfondimento del sindaco di Giovinazzo
Madonna del Rosario: il programma completo a Giovinazzo
27 settembre 2025 Madonna del Rosario: il programma completo a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio» Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio» Le parole del responsabile tecnico alla vigilia della sfida contro l’Itria: «Abbiamo svolto una buonissima fase di preparazione»
Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2 Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2 In Coppa della Divisione, i biancoverdi, in vantaggio di due reti (0-2 di Fanfulla e Palumbo) si fanno riagguantare dai padroni di casa
Defender Giovinazzo C5, secondo match in Coppa della Divisione Defender Giovinazzo C5, secondo match in Coppa della Divisione I biancoverdi di Menini, dopo il ko di Barletta, saranno impegnati oggi pomeriggio sul rettangolo del Canosa C5
Il Defender Giovinazzo C5 cade all'esordio a Barletta: finisce 3-2 Il Defender Giovinazzo C5 cade all'esordio a Barletta: finisce 3-2 In Coppa della Divisione, i biancoverdi perdono di misura: di Amorelli e Marolla le reti degli ospiti
Defender Giovinazzo C5, battesimo in Coppa della Divisione Defender Giovinazzo C5, battesimo in Coppa della Divisione Si alza il sipario sulla stagione sportiva della squadra di Menini: oggi l’esordio sul campo della Grimal Futsal Barletta
Il Giovinazzo C5 rinnova la fiducia anche per Rafanelli e Rotunno Il Giovinazzo C5 rinnova la fiducia anche per Rafanelli e Rotunno Su entrambi, classe '05, sono riposte le speranze del club del presidente Carlucci in vista della prossima stagione
Nunes al Defender: il "Tanke" è del Giovinazzo C5 Nunes al Defender: il "Tanke" è del Giovinazzo C5 Il club di Carlucci potrà contare sulle reti del pivot brasiliano, alla prima esperienza in Italia: «Sarà bello giocare lì»
Il Defender Giovinazzo investe sulla talent acquisition: preso Amorelli Il Defender Giovinazzo investe sulla talent acquisition: preso Amorelli Il club di Carlucci si è assicurato le prestazioni sportive dell’atleta classe ’06 proveniente dalla Meta Catania
Ieri la festa liturgica dei Santi Medici a Giovinazzo
27 settembre 2025 Ieri la festa liturgica dei Santi Medici a Giovinazzo
Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega
27 settembre 2025 Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega
Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
26 settembre 2025 Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi
26 settembre 2025 Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi
“Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
26 settembre 2025 “Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
Rapina al Gran Shopping Molfetta, rientra l'allarme: «Ripristinata la sicurezza»
26 settembre 2025 Rapina al Gran Shopping Molfetta, rientra l'allarme: «Ripristinata la sicurezza»
Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio»
26 settembre 2025 Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio»
1
A Santa Maria di Costantinopoli la festa liturgica per i Santi Medici
26 settembre 2025 A Santa Maria di Costantinopoli la festa liturgica per i Santi Medici
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.