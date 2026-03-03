Defender Giovinazzo-Canicattì, in palio il pass per la Final Four

Marzo è il mese della. Prima della tappa marchigiana, però, c'è l'ultimo appuntamento di qualificazione per la tre giorni che assegnerà la Coppa Italia di serie A2 Elite.Questa sera, sulla sponda adriatica di, c'è in palio uno dei quattro pass per accedere alla manifestazione con il club diche ospiterà l', attualmente terza forza del girone B con una sola lunghezza di vantaggio sulla formazione di. «Quella contro il Canicattì - ha detto il team manager dei biancoverdi,- è una partita che ilha meritato di giocare per quanto fatto vedere a Roma contro la Lazio e nel girone di andata della regular season».L'avversario, diretto dall'allenatore Mittelman, «è forte, in gran forma, è guidato da un bravo tecnico, ha dei buoni calciatori (su tutti il pivot argentino Sanz, con 21 gol all'attivo in campionato, oltre all'universale spagnolo Gonzalez, 12 reti come Messina),».Per entrambe le squadre sarà la seconda gara in appena tre giorni: «Si gioca tanto e non si ha il tempo di recuperare - il pensiero di Marzella -, ma quello che conta è la voglia di ogni singolo calciatore di dare il proprio contributo. Noi abbiamo un gruppo squadra che sa quello che deve fare:».In cui il club pugliese vuole provare a staccare il pass per la manifestazione nazionale di Ancona, in programma dal 27 al 29 marzo prossimi. «Tutti i calciatori e gli allenatori, sognano di giocare questo tipo di gara, portare al PalaPansini la sfida decisiva per la qualificazione è un motivo di grande soddisfazione per la società. Ma per continuare a sognare, per spingere la squadra verso la Final Four».«Per questo - ha concluso - li invito a sostenere in tanti la squadra». L'appuntamento, in programma questa sera, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 18.00.