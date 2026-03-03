Enzo Marzella
Enzo Marzella

Defender Giovinazzo-Canicattì, in palio il pass per la Final Four

Il team manager Marzella: «L’avversario è forte, ma noi siamo pronti. Il gruppo è carico e motivato». Si gioca alle ore 18.00

Giovinazzo - martedì 3 marzo 2026
Marzo è il mese della Final Four di Ancona. Prima della tappa marchigiana, però, c'è l'ultimo appuntamento di qualificazione per la tre giorni che assegnerà la Coppa Italia di serie A2 Elite.

Questa sera, sulla sponda adriatica di Giovinazzo, c'è in palio uno dei quattro pass per accedere alla manifestazione con il club di Carlucci che ospiterà l'Atletico Canicattì, attualmente terza forza del girone B con una sola lunghezza di vantaggio sulla formazione di Menini. «Quella contro il Canicattì - ha detto il team manager dei biancoverdi, Enzo Marzella - è una partita che il Defender Giovinazzo C5 ha meritato di giocare per quanto fatto vedere a Roma contro la Lazio e nel girone di andata della regular season».

L'avversario, diretto dall'allenatore Mittelman, «è forte, in gran forma, è guidato da un bravo tecnico, ha dei buoni calciatori (su tutti il pivot argentino Sanz, con 21 gol all'attivo in campionato, oltre all'universale spagnolo Gonzalez, 12 reti come Messina), ma noi siamo pronti».

Per entrambe le squadre sarà la seconda gara in appena tre giorni: «Si gioca tanto e non si ha il tempo di recuperare - il pensiero di Marzella -, ma quello che conta è la voglia di ogni singolo calciatore di dare il proprio contributo. Noi abbiamo un gruppo squadra che sa quello che deve fare: è carico, motivato e dal rientro da Campobasso ha già a messo il focus su questa sfida».

In cui il club pugliese vuole provare a staccare il pass per la manifestazione nazionale di Ancona, in programma dal 27 al 29 marzo prossimi. «Tutti i calciatori e gli allenatori, sognano di giocare questo tipo di gara, portare al PalaPansini la sfida decisiva per la qualificazione è un motivo di grande soddisfazione per la società. Ma per continuare a sognare, per spingere la squadra verso la Final Four abbiamo bisogno dei nostri tifosi».

«Per questo - ha concluso - li invito a sostenere in tanti la squadra». L'appuntamento, in programma questa sera, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 18.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
  • Enzo Marzella
Noleggio con conducente: bando a Giovinazzo per nove autorizzazioni
3 marzo 2026 Noleggio con conducente: bando a Giovinazzo per nove autorizzazioni
Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO "
3 marzo 2026 Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO"
Altri contenuti a tema
Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso I biancoverdi di Menini, sotto 2-1 a 10’ dal termine, si impongono 2-5 (doppietta di Difonzo) e volano al quarto posto
Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale» Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale» Il portiere biancoverde parla alla vigilia della sfida di Campobasso contro il Cus Molise: «Ci sarà da soffrire»
Settebello Defender, tripletta di Difonzo: il Giovinazzo torna al successo Settebello Defender, tripletta di Difonzo: il Giovinazzo torna al successo I biancoverdi di Menini, reduci dal ko in campionato contro la Lazio, superano 7-3 il Melilli. Doppietta di Cutrignelli
Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare» Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare» Il pivot biancoverde, autore di un poker a Roma contro la Lazio: «Vogliamo continuare a rincorrere i play-off»
Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio I biancoverdi di Menini espugnano la Capitale dopo i tempi supplementari. Poker di Difonzo, adesso il Canicattì
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 I padroni di casa, al 20’, erano già sul 5-0. E domani si replica con la gara secca della Coppa Italia di serie A2 Elite
Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» I biancoverdi di mister Menini saranno impegnati nel tour de force capitolino: in programma due partite fra sabato e lunedì
Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato I biancoverdi di Menini dilagano con la tripletta di Cutrignelli e le doppiette di Dibenedetto e Divanei
Quarantore a San Domenico: il programma
2 marzo 2026 Quarantore a San Domenico: il programma
Camporeale: «Il progetto per i 600mila euro al Liceo "Spinelli " va avanti»
2 marzo 2026 Camporeale: «Il progetto per i 600mila euro al Liceo "Spinelli" va avanti»
AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
1 marzo 2026 AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso
1 marzo 2026 Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso
Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2
1 marzo 2026 Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2
Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
1 marzo 2026 Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra "
28 febbraio 2026 A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"
Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
28 febbraio 2026 Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.