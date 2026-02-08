Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato

Tutto facile per ilche, nel diciottesimo turno del girone B di serie A2 Elite, superail Soverato Futsal e, complice la sconfitta (3-2) della Lazio sul rettangolo del Sulmona, a quota 35 punti, ad una settimana dal doppio scontro nella Capitale.È stata una vittoria - l'undicesima stagionale, la seconda di fila dopo l'exploit di Pescara - senza alcun patema d'animo quella conseguita dal club dicontro i volenterosi baby calabresi, in Puglia privi anche di Ronaldo. Il risultato finale di 11-0 (8-0 dopo i primi 20' di gioco) la dice tutta sull'andamento del match che non ha mai avuto storia sin dalle prime battute.La formazione calabrese di Loprieno è scesa sul parquet con il quintetto iniziale composto da De Luca, Abate, Pestich, Pronesti e Francisco Garcia, mentre Menini ha risposto con Di Capua, Divanei, Marolla, Fanfulla e Difonzo. Passa solo un minuto dal fischio d'inizio e il tiro partito da Divanei e respinto da De Luca è ribadito in rete daper l'1-0. La timida risposta di Abate che spreca davanti a Di Capua è solo una parentesi perché la traversa colta da Divanei è il prologo al 2-0 siglato daal 7' che manda la palla nell'angolo della porta avversaria.Giunge all'8' il 3-0 costruito da Cutrignelli per la stoccata finale di. Al 9', invece, è il momento della triangolazione Piscitelli-Dibenedetto-che, appostato sul secondo palo, insacca il 4-0. Rotunno da calcio d'angolo al 12' pescache scaglia con precisione in rete il 5-0, poi passano solo 2 minuti e anchepartecipa al festival del goal per il 6-0 parziale.Tanke suggerisce al 18' ail 7-0 e al 19'firma l'8-0 anticipando Garcia in fase di rilancio dalla sua area. Il tempo si chiude sull'8-0 e con una traversa colta da Tanke. Seconda frazione di gara inaugurata dal palo di Divanei e dalla traversa di Difonzo. Le marcature si riaprono all'8' conche ringrazia Difonzo per l'assist prezioso che gli consente il 9-0.Anche capitan Piscitelli al 10' si iscrive nell'elenco dei marcatori di giornata capitalizzando un altro suggerimento sempre died è 10-0. Il match scorre con i padroni di casa che rallentano i ritmi in vista degli impegni ravvicinati del prossimo week-end, ma l'ultima fiammata è diche a 9" dal termine si intesta la rete dell'11-0 finale.«Questo è un successo che pesa tantissimo soprattutto per la continuità di risultati e per la fiducia del gruppo - ha detto al termine della gara il responsabile dell'area tecnica-. In questa fase della stagione, i tre punti sono fondamentali per arrivare ai play-off. Siamo scesi in campo molto concentrati disputando un'ottima partita».Il Defender Giovinazzo C5 ha superato il Soverato con un largo punteggio a dimostrazione di una maturità che sembra essere stata ormai conquistata: «Affrontare una squadra come questa sembra semplice, ma non lo è - ha continuato -. Ho utilizzato tutti gli atleti a disposizione,. Adesso ci prepariamo alla doppia sfida sul campo della Lazio», ha concluso Menini.