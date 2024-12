Defender Giovinazzo C5, ufficiale l'arrivo di Teramo

Ilrilancia la linea verde e si assicura le prestazioni di, classe '03 proveniente dallo Sporting Sala Consilina, club di serie A. Il nuovo atleta biancoverde, italo-argentino formato che può ricoprire indistintamente i ruoli di centrale difensivo e ala sinistra, ha avuto modo di giocare già nella massima serie nella scorsa stagione, la 2023/24.Arrivato in Italia nel 2017 ha giocato con la Roma C5, club con cui è rimasto tesserato sino al 2021 in serie A2. Poi, l'anno successivo, il passaggio ai siciliani del Meriense Futsal, in serie B, e nel 2022 l'approdo allo: cresciuto insieme ai grandi della prima squadra, Teramo ha assaporato gioie e dolori e ha saputo prendere l'impegno di petto, senza alcuna inibizione e con grande spirito collaborativo.Anche il club campano, in questi anni, ha lavorato su di lui perché, prima nell'under 19 e poi in prima squadra, ha dimostrato di avere le potenzialità per essere all'altezza del futsal italiano. Adesso una nuova esperienza, a, in serie A2 Elite, dove potrà dimostrare tutto il suo talento.«Sono molto entusiasta e felice del mio arrivo a Giovinazzo - ha detto Teramo - e non vedo l'ora di indossare la maglia della mia nuova squadra. Una trattativa lampo grazie al lavoro dello staff e della società» che in questi ultimi giorni, dopo, ha visto molto impegnati sul mercato sia il direttore sportivoe sia il team manager«In questi anni sono cresciuto molto, ma è evidente che non basta e devo continuare a migliorarmi - ha garantito Teramo - Purtroppo, però, quest'anno a Sala non stavo avendo dei minutaggi importanti e, quindi, avendo la necessità di giocare e di competere ho deciso di cambiare squadra.- ha concluso -. Ho trovato tante persone, fra staff tecnico e nuovi compagni di squadra, che sin da subito mi hanno accolto benissimo».