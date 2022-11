Defender Giovinazzo C5: turno infrasettimanale a Piazza Armerina

Neanche il tempo di gioire per la splendida vittoria ottenuta dala spese delle Aquile Molfetta, sabato scorso (6-1 il finale), che è già tempo di preparare la prima trasferta in terra siciliana delle tre in calendario, in programma questo pomeriggio.Sarà laad ospitare il team pugliese su un campo prevedibilmente molto caldo vista l'esperienza dell'anno scorso con l'unica sconfitta rimediata per 7-3. I padroni di casa hanno una posizione di classifica sicuramente non brillante - hanno all'attivo un solo punto conquistato con il Futsal Canicatti - e sono penultimi.Quest'anno i siciliani hanno un roster sicuramente meno generoso nelle rotazioni, rispetto alla passata annata, ma nel quintetto titolare a disposizione di mister Torrejon possono vantare la presenza di un eccellente Fabinho, ex Real Cefalù, e delle accelerazioni di un ex del match comeÈ una gara che non si preannuncia per niente facile, con queste premesse, ma tornare dall'isola con un risultato positivo è l'obiettivo che gli uomini dihanno nel loro mirino per raggiungere un posto in classifica più consono ai valori tecnici espressi in campo. Se quanto di positivo dimostrato nel derby con le Aquile Molfetta, ovvero determinazione e presenza costante nel match, sarà replicato allora ci sono ottime possibilità di non deludere i tifosi.Teatro dell'incontro sarà il PalaFerraro di Piazza Armerina, questo pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.