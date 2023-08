Defender Giovinazzo C5, su il sipario: partita la preparazione

È iniziata ufficialmente ieri pomeriggio la stagione agonistica del, versione 2023/24, che vedrà la formazione del tecnico Luigi Bernardo disputare il campionato di serie A2 Elite, al via il prossimo 30 settembre, lontano da casa, sul rettangolo del Manfredonia.La squadra è giunta al campo sportivo De Pergola che accoglierà i biancoverdi in questi primi giorni di preparazione atletica. Giusto il tempo di sistemarsi nello spogliatoio e poi subito al lavoro, per il primo allenamento della stagione.Tutti presenti gli atleti: i portieri, i centrali difensivi, i lateralie i pivot. Unico assente giustificatoLa nuova guida biancoverde, coadiuvata dal collaboratore tecnico, dal preparatore dei portieri, potrà contare quest'anno - per il club si tratta di un graditissimo ritorno - sullo strength and conditioning coach, di Molfetta, laureato in Scienze delle Attività Motorie.«È davvero un piacere essere tornato qui, in- le parole del nuovo preparatore atletico -. Stiamo lavorando al De Pergola, su una superficie che non è nostra, ma ci adatteremo. Inizieremo, nella prima settimana, svolgendo, ma avendo sempre un occhio sulla prevenzione degli infortuni, un fattore importante in una stagione che non sarà lunga, quindi non possiamo permetterci che gli atleti si fermino».Il programma di allenamento andrà avanti per le prossime cinque settimane. «Svilupperemo la seconda settimana - ha proseguito de Gennaro, che lavora come personal trainer a Molfetta - con qualche esercizio in più sul campo, avvicinandoci il più possibile alattraverso il lavoro singolo, ma soprattutto quello di squadra, sotto le direttive del nuovo tecnico».