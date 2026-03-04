Defender Giovinazzo C5, sfuma il sogno della Final Four di Coppa Italia

Sfuma il sogno della qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di serie A2 Elite per il, sconfittonella partita secca con l'. Passa il quintetto isolano, al PalaPansini, che con la doppietta di Messina e le reti di Sanz e di Piccioni stacca il pass per la manifestazione di Ancona.Partita maschia, quella andata in scena davanti ad un'ottima cornice di pubblico, giocata subito a viso aperto dai siciliani che avevano solo un risultato a disposizione. Anche per questo, forse, hanno sin dalle prime battute del match hanno schiacciato il piede sul pedale dell'acceleratore passando in vantaggio (0-2, poi 2-3 al rientro negli spogliatoi dopo i gol di) e poi mantenendo il controllo per tutto l'incontro. Lacrime per i padroni di casa, festa grande per gli ospiti.Mittelmann schiera nel quintetto iniziale Del Ferraro, Corallo, Gonzalez, Messina e Sanz, mentre Menini, senza Cutrignelli, manda in campo Di Capua, Divanei, Difonzo, Dibenedetto e Tanke. La discesa dial 3' con puntata nell'angolo che supera Di Capua colpisce a freddo il Giovinazzo: 0-1. Ci si aspetta la reazione degli uomini di casa, ma all'8' Laurenzana batte un calcio d'angolo e trovasolo nel cogliere lo 0-2.Passano 10" e Difonzo prende l'iniziativa, ma da fuori area colpisce il palo. Accorcia le distanze al 12'che in girata con potenza segna l'1-2 riaccendendo le speranze. Un minuto dopo è provvidenziale l'intervento di Di Capua su Messina servito da Gonzalez, ma l'1-3 arriva da piedi diche dalla linea di fondo trova l'angolo impensabile per una rete preziosa. Ci prova Dibenedetto ad impensierire Del Ferraro che lo ferma con esperienza.Il 2-3 tanto inseguito lo costruisce al 18'che subisce un fallo e dalla conseguente punizione serve Divanei che indovina il fendente vincente. Il finale di tempo si infiamma con un pallonetto non fortunato di Divanei e un'altra parata di Del Ferraro su Dibenedetto. Il secondo tempo si apre con l'errore di Urso, mentre sull'altro fronte si rivede Difonzo che, in due occasioni, prima sfiora il palo e poi calcia la palla di poco fuori.Non fallisceal 12' che segna il 2-4 sfruttando una ripartenza velenosa di Corallo, mentre il tentativo di Divanei finisce di poco a lato. La panchina di casa tenta la carta del portiere di movimento con Difonzo, ma vani sono i tentativi di Dibenedetto e Difonzo di sfondare la difesa siciliana. Finisce 2-4.«Il nostro sogno era quello di regalare la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia al nostro pubblico, ai nostri bambini,- ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -, ma purtroppo non è andata così. Complimenti al Canicattì, una squadra composta da grandi atleti che non a caso è terza in classifica. Ai miei ragazzi, però, non ho davvero nulla da rimproverare».Il Defender Giovinazzo C5, forse, ha pagato in maniera eccessiva qualche disattenzione difensiva: «La mia squadra ha creato tanto per fare gol, ha giocato e non ha buttato alcun pallone - ha detto ancora il trainer biancoverde -, ma», ha concluso Menini.