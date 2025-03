Defender Giovinazzo C5, semaforo rosso al PalaPansini: passa la Lazio 2-4

La Lazio si prende la scena al PalaPansini, il, alla sua terza partita in una settimana, perde la sua sesta gara stagionale e la lunga striscia positiva degli uomini del presidente(3 pareggi e 4 vittorie, l'ultima martedì a Capurso, contro la capolista del girone B di serie A2 Elite) si ferma nel momento tutto sommato più atteso.Il ventesimo turno di campionato finisceper i laziali (in vantaggio 0-3 a metà ripresa) che allungano in classifica sui biancoverdi di casa, in rete con Teramo (1-3) e Sosa (2-4 finale), fermi in ottava posizione, ora di nuovo a, l'ultimo disponibile per la post-season.Per il tecnico, intervistato a fine gara, «resta il rammarico di non aver portato a casa una vittoria che era alla nostra portata. Abbiamo concluso una settimana intensa con una sconfitta che non ci voleva».Bernardo, senza Difonzo, inizia con Di Capua, Sosa, Palumbo, Divanei e Mejuto, mentre Grassi replica con Tarenzi, Dal Lago, Lupi, Pazetti e Pezzin. Passano in vantaggio i capitolini grazie ache, al 4', dopo un calcio d'angolo riesce a contendere palla ad un avversario e insaccare Di Capua nell'angolo alto per lo 0-1.Mancano il raddoppio i laziali quando Pilloni spreca un passaggio di Pezzin. Bisogna attendere il 10' per vedere la prima risposta pericolosa dei padroni di casa che colgono il palo con Marolla (Pio) servito da Mejuto. Lo scambio fra quest'ultimo e Marolla (Pio) è da applausi che sono meritati anche per il portiere laziale bravo a sbarrare la strada.Prima Palumbo, fermato da Tarenzi, e poi una fiondata di Sosa, non riescono a raddrizzare il risultato del primo tempo: 0-1. Seconda frazione col Giovinazzo che spinge sull'acceleratore, mentre una Lazio sorniona colpisce al 7' conche riceve palla da Dal Lago e indovina l'angolo che vale lo 0-2.Ancora Palumbo cerca di ridurre le distanze, ma il tiro trova Tarenzi. Ne approfitta la Lazio sempre con Lupi che questa volta riceve un corner battuto dae con il destro infila Di Capua inchiodando lo score sul 0-3 al 12'. E allora Bernardo inseriscecome power play che dalla linea di fondo riesce a trovare l'1-3 al 13'.Ma con il Defender sbilanciato in avanti èa trovare l'1-4 un minuto dopo con una palla che si spegne nella porta sguarnita. Divanei prova a sorprendere Tarenzi, ma non ci riesce. Non demordono i padroni di casa esi fa trovare a centro area per siglare il 2-4 al 17', ma è troppo tardi per poter recuperare.- ha detto Bernardo - e abbiamo avuto molta difficoltà a trovare l'equilibrio in campo, sbagliando del tutto la nostra prestazione. Poi nel secondo tempo abbiamo provato a riprenderla, e lo abbiamo fatto discretamente bene, ma il passivo era ormai troppo lungo per pensare di pareggiarla».I biancoverdi erano reduci da sette risultati utili di fila: «- ha proseguito il tecnico -. Abbiamo peccato molto nella prestazione ed è quello che ci dispiace di più». La formazione biancoverde è sempre in ottava fila, a -5 dai play-off: «Ci mancano sei partite da giocare e vedremo di fare più punti possibili per vedere di raggiungere il nostro obiettivo».