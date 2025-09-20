Defender Giovinazzo C5, secondo match in Coppa della Divisione

A sette giorni dal ko di Barletta, con la Grimal Futsal (3-2 il finale), ilva alla ricerca del riscatto questo pomeriggio alle ore 17.00 nella tendostruttura del, nel primo turno della, manifestazione che notoriamente anticipa l'avvio dei campionati nazionali.L'aperitivo prima del piatto forte, insomma. La stagione 2025/2026 è cominciata lo scorso weekend con la sesta edizione della Coppa della Divisione – Trofeo Emilia-Romagna, vinta nella scorsa annata dalla Roma 1927. Turno preliminare diviso tra triangolari e abbinamenti: si qualificano le prime dei gironi e le vincenti delle sfide di andata e ritorno. Una competizione divisa in due fasi.Si parte con un turno preliminare suddiviso in 51 abbinamenti (andata e ritorno) e 13 triangolari: fra questi, nel triangolare 55, il secondo match di fila della squadra del responsabile tecnicoin quel di Canosa (riposa la Grimal Futsal Barletta), a cui seguirà la settimana dopo, sabato 27 settembre, l'ultimo confronto fra la formazione biancorossa e il Canosa C5.Le 64 qualificate accederanno ai trentaduesimi di finale (seconda fase di qualificazione), che disputeranno tramite gare secche in casa della squadra di categoria inferiore, nel caso di stessa categoria verrà preferita la società con maggiore anzianità federale. Sedicesimi, ottavi, quarti, semi e così via fino alla terza fase in gara unica, la finale.Nel 2024/25 i giovinazzesi chiusero la Coppa della Divisione, la competizione riservata lo scorso anno agli under 23, al terzo posto nella fase a gironi.