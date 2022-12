Defender Giovinazzo C5, remuntada al fotofinish con il Bulldog Capurso

Remuntada servita per ildei miracoli. L'impresa epica di ieri invocata dai tifosi di fede biancoverde è stata incredibilmente firmata contro il Bulldog Capurso, piegato con il punteggio digrazie ad una prestazione monumentale, alla tripletta di Ferreira Praciano, al gol di Binetti e al sigillo conclusivo di Toma.Al PalaPansini, nel turno infrasettimanale del girone C di serie A2, i giovinazzesi del patronhanno ribaltato l'iniziale 0-3 e festeggiato il ritorno alla vittoria - ora i biancoverdi sono a quota 23 punti, assieme ad altre tre squadre e- dopo il ko di Manfredonia.La gara (Faele opta per La Notte, Piscitelli, Binetti, Ferreira Praciano e Silon Junior, l'ex Chiaffarato risponde con Di Ciaula, Leggiero, Campagna, Primavera e Perri) è come sempre sconsigliata ai deboli di cuore quando c'è in campo il Defender Giovinazzo C5.L'inizio del confronto è brillante per gli ospiti i quali, dopo aver sofferto per due incursioni di Silon e Piscitelli, passano in vantaggio al 4' con un contropiede diche fa secco La Notte: 0-1. Il quintetto di casa riprende a farsi pericoloso con l'intraprendente Ferreira Praciano che chiama Di Ciaula ad allungarsi per salvare il pareggio, ma i Bulldog ripartono centralmente,vince un rimpallo e beffa nuovamente La Notte per il parziale di 0-2 al 10'.Risultato che diventa pesante, al 15', quando una combinazione su un calcio di punizione ben congeniata da Perri eviene da quest'ultimo felicemente conclusa in rete: 0-3. Passano solo 10 secondi, però, e su assist di Binetti èche tira nel sette l'1-3 per l'inizio della spettacolare rimonta, mentre Silon detta i tempi e suggerisce perche perfeziona in rete il 2-3 al 17' che conclude il primo tempo.La seconda frazione è aperta dalla traversa di un Perri sempre molto insidioso. Poi ci prova Piscitelli che cerca di beffare Di Ciaula vedendolo fuori dei pali, ma il suo tentativo non è fortunato. Dammacco, dall'altra parte, tenta invano un affondo per cercare di allentare la pressione sempre più intensa dei padroni di casa che, però, si spegne con una traversa di Ferreira Praciano.È il quarto d'ora quando Binetti indossa la maglia del power play, maincoccia la traversa al primo tentativo, poi, nell'azione successiva, al 17', il numero 80 colpisce inesorabilmente per il 3-3. Sulla parità raggiunta cresce il morale dei biancoverdi e con lo stesso schema, al 18', è ancorail terminale offensivo che sigla il 4-3.Con il Capurso ormai proteso in attacco alla ricerca di una nuova parità e giocando la carta del power play giunge a una manciata di secondi dalla sirena il 5-3 diche a porta sguarnita centra il bersaglio che porta in visibilio i tifosi accorsi. Il PalaPansini esplode.Remuntada nuovamente riuscita ad un Defender Giovinazzo C5 mai domo in grado di ribaltare ancora una volta il risultato.