Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio»

Pronti, partenza, via: adesso si comincia a fare sul serio. Ilscenderà in campo questa sera a Fasano contro l'Itria nel match valido per il primo turno del girone B di serie A2 Elite. Sfida non banale per i biancoverdi del presidente, dopo l'antipasto della Coppa della Divisione.Un test importante «dopo una buonissima fase di preparazione - ha detto alla vigilia della sfida, responsabile tecnico dei giovinazzesi -. Abbiamo utilizzato la Coppa per dare spazio a tutti e per far girare la rosa». Si giocherà per i tre punti d'ora in avanti per il Giovinazzo C5, chiamato a mettere a frutto tutto il lavoro svolto nel corso di tutta la pre-season.«Ovviamente c'è tanto ancora da migliorare - ha proseguito il tecnico -, ma» contro una squadra che quest'anno punta alla riconferma della serie. La squadra dell'allenatore-giocatore Bruno, che non ha più i temibili Araujo e Rosato, ha acquistato Segovia e riportato in valle d'Itria Fanelli e Miuli, confermando i cardini dell'organico composto da Punzi e Ricci.«Mi aspetto un campionato di altissimo livello - ha proseguito il trainer biancoverde -. In ogni partita dovremo lottare fino all'ultimo secondo per portare i tre punti a casa. Non mi piace prefissare degli obiettivi, ma dobbiamo lavorare ogni settimana preparando al massimo la partita del fine settimana consapevoli che tutti dovremo scendere in campo pensando».L'appuntamento, il primo della nuova stagione sportiva, è in programma al Palasport Vigna Marina di Fasano, proprio lì dove la Nazionale italiana ha superato 2-1 il Kazakistan nell'andata dello spareggio di qualificazione a Futsal Euro 2026. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.30.