Defender Giovinazzo C5, addio play-off: il Melilli vince 9-6

Finisce al sesto posto il campionato delche cade sul rettangolo del Città di Melilli, vittorioso. In Sicilia, infatti, il club del presidente Carlucci ci lascia le speranze play-off, nell'ultimo turno della regular season.I biancoverdi, a cui bastava anche un pari per staccare il pass per gli spareggi promozione, archiviano la prima annata nel raggruppamento B di serie A2 Elite con una sconfitta. Un ko, il nono stagionale, arrivato al termine di un match generoso, ma che ha visto i giovinazzesi uscire dal campo sconfitti facendo sfumare al fotofinish il sogno play-off, a cui invece parteciperà la, arrivata a pari punti col Defender Giovinazzo C5 eI pugliesi, dunque, chiudono la stagione al sesto posto in classifica con. Miglior realizzatore, con 23 marcature, Silon Junior. A seguire Dibenedetto (12) e Menini (9).Il Melilli di Mittelman parte con Dovara, Vega, Spampinato, Ique e Gianino, mentre Bernardo, privo di Montelli, replica con Di Capua, Piscitelli, Dibenedetto, Silon Junior e Fanfulla. I primi due minuti sono da dimenticare per gli ospiti che vanno sotto di due goal: prima conper l'1-0 e poi conper il 2-0. Fanfulla coglie la traversa, poi è, servito da Fermino, ad insaccare il 2-1, al 13'.Giusto il tempo di gioire e, un minuto dopo, Spampinato offre ail pallone del 3-1. Ci pensa, al 15', a catturare una palla vagante in area per siglare il 3-2, ma il duo Gianino, con una conclusione di quest'ultimo, confeziona il 4-2 al 16'. Non ci stanno affatto gli ospiti a soccombere:, al 17', chiude una triangolazione con Silon e Dibenedetto e firma il 4-3, poi è, al 19', a spingere di petto in rete un'intuizione di Silon per il 4-4 al 20'.La ripresa si apre con il nuovo vantaggio del Melilli, di, che porta lo score sul 5-4 al 2'. Il 6-4, all'8', è opera dicon una punizione nel sette, mentre un minuto dopo tocca atimbrare il cartellino (7-4), prima del contropiede di Rizzo per la rete di: 8-4.Con 8'25'' da giocare Piscitelli indossa la maglia del power play che si rivela una mossa azzeccata perché, all'11', s'incunea in area e fa 8-5, ma, 60 secondi più tardi, scrive il suo nome tra i marcatori per il 9-5. La traversa di Fermino e il gol didel 9-6, al 19', consentono di scrivere un finale meno amaro ad una partita e ad un campionato che non tolgono nulla ai meriti eccellenti dei giovinazzesi.«Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma non è bastato - ha detto a fine gara il tecnico Bernardo -. Abbiamo chiuso la stagione a pari punti con la quinta, con gli scontri diretti alla pari,». Il Defender Giovinazzo C5, infatti, chiudendo al sesto posto, non parteciperà ai play-off.che mi hanno accompagnato in questa seconda parte di stagioneche ci ha messo sempre a disposizione tutto e ci tengo a ringraziareche ci sono vicini fisicamente e non solo, anche in queste lunghe trasferte. Ora, però, è il momento di riposare, di ricaricare le batterie – ha concluso Bernardo - e di pensare alla programmazione della prossima stagione».