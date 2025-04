Defender Giovinazzo C5 a Taranto, Marolla: «Play-off? Ci crediamo ancora»

Un derby pugliese da vincere per non dire addio aritmeticamente alla corsa play-off. Ilè pronto per la trasferta sul rettangolo della New Taranto, nel ventitreesimo turno del girone A di serie A2 Elite.La squadra jonica è terza in campionato, quella del patrone reduce dalla pazza rimonta (da 0-3 a 3-3) con l'Academy Pescara: «Sicuramente sabato non abbiamo approcciato bene la gara - ha affermato il pivot-, ma nel secondo tempo abbiamo messo in mostra le nostre qualità e la nostra determinazione rimontando tre gol e dimostrando».Adesso, lo sguardo all'orizzonte degli uomini dell'allenatoreè fisso sul Taranto, reduce da un filotto di ben(non perde dal 18 gennaio, 0-1 interno con il Melilli): poi soltanto vittorie (cinque) e pareggi (due), l'ultimo dei quali nel domicilio del Cus Molise.La squadra diretta da mister Tomassini può contare sul portiere Lupinella, ma anche su Di Pietro (11 gol finora), gli universali Boutabouzi e Lopes e soprattutto Chimanguinho (11 reti anche lui), il pivot italo-brasiliano che tutti gli appassionati del futsal nostrano hanno ammirato in giro per l'Italia.I biancoverdi, però,, dovranno solo ed esclusivamente vincere per poter continuare ad aspirare alla. Itria e Melilli, infatti, sono appaiate al quinto posto a quota 37 punti. Una distanza rilevante, ma molto dipenderà anche dai risultati dello stesso(impegnato in casa contro la capolista Capurso) e dell'(fra le mura amiche, venerdì prossimo, con il Cus Molise).«Ai play-off ci crediamo ancora - ha detto Marolla -. Noi, però, dal canto nostro abbiamo il dovere di lottare fino alla fine sperando in qualche passo falso del Melilli e dell'Itria, entrambe quinte in classifica». L'appuntamento è per questo pomeriggio, al PalaMazzola, con fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.