Defender Giovinazzo, arriva l’Itria: vietate altre distrazioni

«Veniamo da un periodo delicato, ma vogliamo voltare pagina». Ilè atteso sabato dal match casalingo al cospetto dell', valido per l'ottavo turno del girone B di serie A2 Elite.Una partita, quella contro la formazione della valle d'Itria, che dopo le due sconfitte rimediate dai biancoverdi del patroncon Capurso e Regalbuto negli ultimi 80 minuti di campionato, non consente altre distrazioni: un nuovo risultato negativo, infatti, permetterebbe a chi insegue di risucchiare i giovinazzesi, quarti con 10 punti all'attivo, nelle zone più anonime della classifica.Gli ospiti, sin qui, hanno guadagnato 9 punti, e sono sicuramente in questo momento un cliente difficile in quanto galvanizzati soprattutto dall'ultimo pareggio ottenuto all'ultimo secondo di gioco sabato scorso con il Benevento e dopo aver superato un inizio assai difficile grazie ad una striscia di cinque risultati utili di fila - due vittorie e tre pareggi -, restano comunque nella scia delle migliori anche per aver già osservato il turno di riposo.La partita si presenta molto equilibrata con un roster, quello dell'Itria, diretto dall'allenatore-giocatore Bruno e che nonostante la partenza di bomber Fanelli, lo scorso anno il pivot-principe del team, è ancora forte di Rosato che lo sta sostituendo degnamente.Nell'organico di misterl'unica nota positiva annotata in Sicilia è stata il ritorno al goal del veterano: «Veniamo da un periodo abbastanza delicato in modo particolare dopo la prestazione incolore di Regalbuto, oltre al risultato finale. Il mio gol - ha detto - è purtroppo coinciso con una dèbacle di tutto il gruppo, e di questo mi dispiace, ma ora dobbiamo voltare pagina perché ci aspetta una partita insidiosa».«L'Itria è una formazione di tutto rispetto e lo ha dimostrato anche lo scorso anno proprio sul nostro parquet, ma noi - ha concluso Binetti - dobbiamo cercare di vincere per».Un match sicuramente tutto da gustare quello in programma questo pomeriggio al PalaPansini. Il fischio d'inizio è alle ore 16.00, la gara sarà trasmessa in diretta sul sito futsaltv.it.