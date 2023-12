Defender Giovinazzo, al PalaPansini arriva la vice capolista Benevento

Sarà il, seconda forza del girone B di serie A2 Elite, di scena nella decima giornata di andata a stabilire se ilavrà le capacità di tirarsi fuori dalla pancia della classifica (i biancoverdi sono a -3 dai playoff e a +2 dai play-out) dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime quattro partite.Il pareggio, 3-3 di Silon Junior all'ultimo minuto, conquistato a Campobasso sabato scorso potrebbe essere un buon punto di partenza per far riavviare il percorso ben iniziato in apertura di stagione dal club del presidente, anche se il test è probante. Il match che attende infatti la squadra guidato dal tecniconon è di certo dei più abbordabili visto che, col Capurso, nelle precedenti otto gare disputate dopo aver riposato nell'ultimo turno di campionato.Mister Centonze, in estate, con gli arrivi del quotato portiere Dias Rocha e dello spagnolo-marocchino Mallouk, oltre al ritorno del paraguaiano Bobadilla, ha solo puntellato un'intelaiatura che già l'anno scorso aveva mostrato la qualità dei suoi uomini come Arvonio, non a caso capocannoniere del torneo con 11 marcature, e De Crescenzo.Fra i giovinazzesi si attende una risposta convincente, tra gli altri, da, un atleta su cui si è puntato durante il mercato estivo e che già in Molise ha dato qualche segnale incoraggiante di crescita partecipando all'azione che ha portato al 3-2. «Ad inizio stagione il mio intento era quello di- ha detto il laterale biancoverde -, pertanto cerco sempre di seguire i consigli tecnici di mister Bernardo che sono preziosi sia per me che per tutta la squadra».«Stiamo attraversando un momento particolare che ci ha portati ine con l'umiltà che ci contraddistingue cercheremo di tirarci fuori. Il prossimo avversario è certamente tra più scomodi - ha concluso Dibenedetto -, ma abbiamo le capacità per far risultato con qualsiasi squadra».Sguardi puntati, dunque, sul PalaPansini questo pomeriggio. Il fischio d'inizio è alle ore 16.00, la gara sarà trasmessa in diretta sul sito futsaltv.it.