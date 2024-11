Defender Giovinazzo a Pescara, Palumbo: «Possiamo giocarcela con chiunque»

«Con il Melilli la prestazione c'è stata, ci è mancato solo il gol che avremmo meritato».non ha ancora digerito il ko (il terzo stagionale, il primo in casa) dele ci torna su per dare una spinta in vista del difficile impegno esterno di oggi pomeriggio, nel domicilio di una delle due battistrada del girone B di serie A2 Elite, l', nel nono turno di campionato.I biancoverdi del presidente, dopo aver superato dapprima il Bulldog Capurso e poi la Lazio (due vittorie in appena tre giorni) non sono riusciti ad allungare la striscia di risultati positivi. Forse troppo appagati? «Assolutamente no - ha risposto in maniera secca il laterale di Napoli -. Contro il Melilli (vittorioso 0-1) siamo semplicemente arrivati forse un po' stanchi e a corto di rotazione, soprattutto nel finale: alla fine credo che la prestazione in campo ci sia stata,» per pareggiare la contesa.Adesso, il quinto ostacolo di un intenso mese di novembre (quattro gare sin qui disputate, due vittorie e altrettante sconfitte) è l'a quota 15 punti in condominio con il Bulldog Capurso con cinque vittorie e due sconfitte, l'ultima, sabato scorso, a Campobasso. La squadra abruzzese «è una grandissima squadra, ricca di tanta qualità e esperienza - ha proseguito Palumbo -. Per me, poi, sarà anche l'occasione per ritrovare un mio amico non che grandissimo calcettista come Antonio Masi», il numero 10 arrivato in estate assieme al laterale Piccioni e al centrale difensivo Scarinci.In rosa, sotto la guida tecnica di Palusci, oltre a Coco Schmitt, Dudù e Rodriguez, anche il laterale Baiocchi e il pivot Alves Junior. «Noi faremo la nostra gara - ha promesso l'atleta biancoverde - consapevoli, come è successo anche con il Capurso e con la Lazio, di». Il match è in programma oggi al PalaRigopiano di Pescara, tra gli impianti storici della disciplina in Italia, il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.00.