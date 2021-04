Danza sportiva, successi per il Cuban Club Bari di Giovinazzo a Riccione

Si è svolta negli ultimi fine settimana di marzo a Riccione, in Romagna, una rassegna che ha significato la ripartenza del mondo della danza sportiva ad alto livello. Lo sloganha ben incarnato lo spirito con cui la Federazione Italiana Danza Sportiva ha organizzato una serie di eventi che hanno permesso a ballerini e ballerine di tornare a gareggiare dopo la lunga sosta forzata dovuta all'emergenza sanitaria in corso, nel pieno rispetto della normativa nazionale anti-contagio.Alla rassegna romagnola era presente anche una nutrita pattuglia della ADS Cuban Club Bari di Giovinazzo diretta dalla Maestra, che si è contraddistinta per risultati di rilievo.hanno vinto la loro competizione, classificandosi primi nelle Danze Italo-Americane classe internazionale categoria 16/18 anni.La stessapoi ha stravinto la competizione in A-Solo confermandosi per la sesta voltaper la disciplina Latin Style Show. Rappresenterà ancora una voltacon l'obiettivo di portare a casa il quarto titolo iridato consecutivo.hanno vinto la competizione tra gli atleti professionisti, mentre Miriam Spadafina, classe AS 15/16, ha disputato la finale nella disciplina Latin Style Show, risultato che le ha fatto coronare un altro sogno, entrare a far parte del club azzurro, ottenendo la convocazione nella nazionale italiana per rappresentare l'Italia ai prossimi mondiali.Non sta nella pelle la Maestrada anni punto di riferimento per la danza sportiva made in Giovinazzo: «Innanzitutto vorrei ringraziare la FIDS - ha detto - per la grande professionalità con la quale è riuscita a organizzare un evento nazionale di tale portata nel rispetto di tutte le norme di prevenzione al contagio Covid-19. Vorrei specificare, a scanso di equivoci, che la nostra ASD Cuban Club Bari è affiliata da sempre alla Federazione Italiana Danza Sportiva, l'unica federazione riconosciuta dal CONI per organizzare e normare questa disciplina in Italia.Pertanto - ha aggiunto Illuzzi - abbiamo potuto riprendere gli allenamenti per gli atleti agonisti così come da decreto era possibile.All'inizio per noi tecnici, ma soprattutto per gli atleti, è stato molto emozionante rientrare in un palazzetto ed incontrare colleghi, amici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori che ormai non incontravi da più di un anno.Ammetto - ci ha confidato - che c'è ancora tantissima paura come è giusto che sia, ma è altrettanto comprensibile la voglia di riprenderci la nostra vita e ritornare a svolgere attività e soprattutto competizioni sportive. In queste giornate di gara non possiamo che essere super soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti che in questi ultimi mesi con passione e dedizione si sono impegnati per arrivare a questo appuntamento il più preparati possibile. Ci auguriamo vivamente che attraverso la campagna vaccinale in atto - è stata la conclusione di Antonella Illuzzi -, già con l'avvio del prossimo anno sportivo, si possa tornare alla normalità! Noi non vediamo l'ora!».