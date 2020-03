Coronavirus, hockey: sospesa definitivamente la stagione 2019/2020

Laha comunicato il 25 marzo scorso, con una circolare inviata a tutte le società, la sospensione di tutte le attività su tutto il territorio nazionale ad ogni livello, fino al«Per quanto riguarda i campionati sospesi delle discipline di hockey pista e hockey inline, si informa che saranno assunte decisioni in proposito, sentiti i settori tecnici, in occasione del Consiglio Federale che sarà programmato per la metà di aprile», recita la circolare. La situazione, insomma, sembra condurre ad un esito del tutto inedito:In pratica, si legge tra le righe, la stagione dell'è finita a febbraio. Sul tavolo, dunque, rimane aperta la questione di come terminare i campionati die le decisioni saranno assunte a metà aprile. Toccherà dunque aldecidere sulle classifiche dei diversi campionati. L'unica cosa certa è la chiusura anticipata della stagione sportiva regolare.Una notizia triste per tutto il movimento e per l'hockey giovinazzese in particolare, ma una decisione inevitabile, vista la diffusione del contagio dae le direttive governative volte al suo contenimento.