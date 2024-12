Coppa Divisione, il Defender Giovinazzo C5 supera il Bitonto

Ilchiude la Coppa Divisione, la competizione riservata anche quest'anno agli under 23, al terzo posto. È questo il responso dell'ultima giornata della fase a gironi conclusa dall'AGF Energy Canosa, capolista del girone S con 9 punti all'attivo, al primo posto.La formazione rossoblu, quindi, si qualifica ai sedicesimi di finale, a cui, oltre alle vincenti dei raggruppamenti, accederanno alla anche le 11 migliori seconde dei gironi composti da 5 e 6 squadre. Il sodalizio del presidente, invece, si accomoda sul gradino più basso del podio per una peggiore differenza reti rispetto alla Willy Green Technology Sammichele, vittoriosa contro la prima della classe: al PalaLagravinese la squadra di casa s'impone 5-3 in rimonta contro il Canosa e si aggiudica la seconda piazza per una migliore differenza reti positiva rispetto ai biancoverdi.Ai ragazzi di misternon basta dunque la vittoria esterna ottenuta contro il Futsal Bitonto, superato con il risultato finale diAlla tensostruttura Lorusso di Binetto, teatro dell'ultima giornata della fase a gironi, la formazione biancoverde ci mette quasi un quarto d'ora per passare in vantaggio (0-1 messo a segno daal 14') chiudendo la prima frazione di gioco avanti di una sola rete.Al rientro in campo dagli spogliatoi,, al 5', raddoppia il punteggio in favore degli ospiti (0-2), ma, al 9', riduce il gap (1-2) e riporta il Bitonto ufficialmente in partita. Dura poco, però. Sì, perché, al 13', porta i giovinazzesi sull'1-3 e, al 17', cala il poker del definitivo 1-4.Un successo, il secondo, che però non basta ai biancoverdi per agguantare il secondo posto: la vittoria del Sammichele e una peggiore differenza reti in classifica, infatti, fanno scivolare i giovinazzesi in terza fila. La classifica finale, infatti, vede l'AGF Enery Canosa a quota 9, la Willy Energy Technology Sammichele e il, l'Audace Monopoli a quota 6 e il Bitonto Futsal a 0 punti.