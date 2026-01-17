AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

Comincia il girone di ritorno dell'AFP Giovinazzo

Stasera finalmente al PalaPansini per la gara contro il Novara

Giovinazzo - sabato 17 gennaio 2026
Torna a casa l'AFP Giovinazzo, con la prima partita casalinga dell'anno dopo quattro settimane di lontananza, tra sosta natalizia, trasferte e impegni di coppa.

Stasera, alle ore 20.00, la partita al PalaPansini contro l'Azzurra Hockey Novara per la 15esima giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno con la prima da recuperare.

Sarà anche l'occasione del riabbraccio di Pino Marzella con il pubblico giovinazzese, dopo il suo ritorno in panchina a seguito dell'esonero di Angelo Depalma. Scopriranno il calore della tifoseria anche i nuovi arrivati, ovvero il portiere Bovo e l'esterno Maturano. Più di qualunque altra cosa però è atteso il ritorno alla vittoria che manca dal 1 novembre. I soli 4 punti conquistati relegano l'AFP ad un pericoloso penultimo posto.
L'Hockey Novara è invece risalito al quartultimo posto e ha 9 punti in classifica. L'ultima vittoria il giorno dell'Epifania contro il Sarzana, poi sabato scorso la sconfitta contro il Trissino. A fine primo tempo i piemontesi bloccavano sul 2 pari la capolista, poi la differenza tra le due squadre è venuta fuori e quella allenata da Massimo Tataranni ha perso 3-10.
All'andata, tre mesi fa, il Novara vinse 9-5, doppietta di Clavel e Cardoso e una rete di Mura. A 7' dal termine i pugliesi erano addirittura in vantaggio ma alla fine l'Azzurra fece suoi quei punti preziosi.

I biancoverdi ci riprovano oggi sul proprio parquet in quello che è uno scontro salvezza davvero fondamentale.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
