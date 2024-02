Che bel Giovinazzo a Capurso: triplette di Roselli e Silon, finisce 6-7

Emozioni infinite nel derby, ma alla fine dopo due rimonte consecutive (da 2-0 a 2-2 e da 4-2 a 4-4), ilvince sul rettangolo del Capurso nel diciannovesimo turno del girone B di serie A2 Elite.Al PalaLivatino termina, nel pomeriggio di: parte il primo, con i primi tre gol, e prosegue il secondo, inframmezzato dalla rete del sorpasso di(4-5), con altre tre marcature, sino al 4-7. I padroni di casa accorciano soltanto nel finale, con due gol nell'ultimo minuto della partita.Ilfinale vale il settimo successo stagionale per il club del presidentetornato a sorridere dopo il poker inflitto dalla Roma la settimana scorsa. I biancoverdi, che hanno staccato in classifica la Polisportiva Futura, sono ora al settimo postoLodispoto parte con Elia, Mazzei, Senna, Lamas e Perri, mentre Bernardo replica con Di Capua, Piscitelli, Dibenedetto, Roselli e Silon Junior. L'avvio è da brividi, il Capurso parte a ritmi molto elevati:, al 1', supera Di Capua in uscita e strappa la gara (1-0),, servito da Senna, raddoppia un minuto più tardi per il 2-0.Poi, pian piano, i biancoverdi risalgono la corrente:, da posizione defilata, dapprima accorcia le distanze (2-1 al 7'), poi devia in rete un destro da fuori area di Dibenedetto, per la rete del 2-2 all'8'. Il Capurso, però, ha sempre il pallino del gioco: Lamas, di tacco, coglie il palo,, al 19', con un altro destro da fuori (gol fotocopia del primo), riporta in avanti il Bulldog, ma sbaglia un tiro libero. Al 20' è 3-2.La ripresa si apre con la traversa colpita da Senna e il tap-in vincente di(4-2 al 1'), ma la partita si riapre un minuto più tardi quandoautore di una tripletta, fa 4-3 e torna in equilibrio due minuti dopo con il missile terra-aria diper il 4-4. Lista dei marcatori prima risfiorata da Dibenedetto, che sbatte sul palo, e di nuovo aggiornata con un destro da fuori area di, al 5': 4-5, biancoverdi per la prima volta avanti., all'8', ancora una volta direttamente da casa sua, infila il pallone proprio sotto il sette (4-6), poi al 16', con una perfida rasoiata mancina, fa 4-7 e chiude il sipario sul derby.e l'autogol di, nell'ultimo minuto di gioco, servono soltanto per le statistiche finali. Finisce 6-7.A fine gara l'allenatoreha elogiato la reazione dei suoi uomini, in modo particolare dopo il 2-0 e il 4-2: «Complimenti a loro: è stato brutto e strano, per la seconda partita di fila, entrare in campo e subire, ma oggi (ieri) sono stati bravi a ribaltarla, a restare lucidi e, l'aspetto che ha fatto veramente la differenza».I biancoverdi hanno subito riscattato il ko interno con la Roma: «La partita è stata interpretata nel migliore dei modi, faccio gli applausi ai ragazzi. Noi restiamo umili e continueremo: è stato questo il nostro atteggiamento dall'inizio del girone di ritorno e continuerà ad esserlo», ha concluso.