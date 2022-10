Iris protagonista a Budapest con Carbonara e Sallustio

Va in archivio l'intensa due giorni di gare che ha visto laimpegnata su più fronti, in Italia e all'estero. Risultati di assoluto valore arrivano da Budapest dove l'Iris ha preso parte alAll'Angyalföldi Sporthall,tra le Senior vince l'all around portando a casa il primo posto al cerchio ed alla palla ed un secondo posto alla clavette. Bene anche, seconda all'all around nella categoria Junior, grazie alla vittoria al nastro e clavette con un secondo posto al cerchio.Risposte importanti quelle arrivate ai tecnici accompagnatoriconsiderando il parterre di ginnaste presenti da tutta Europa ed il valore di una competizione di livello. Dodicesimo posto finale per la delegazione Puglia, targata Iris, alin corso di svolgimento a Valdichiana Senese.Al palasport "Mario D'Agata" di Arezzo il team composto daha chiuso la gara al dodicesimo posto con il punteggio complessivo di. Vittoria per il Lazio (56.200), davanti a Calabria seconda (55.900) ed Emilia Romagna (55.625).Un'esperienza di valore per le ginnaste guidate dain un contesto prestigioso che ospita il meglio delle future generazione sportive a livello nazionale.